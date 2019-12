ABEL, Marguerite



Au CHSLD de Donacona, le 20 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marguerite Abel, épouse de feu Paul-Eugène Grondin et conjointe de feu Léopold Beaulieu, fille de feu Lucienne Pelletier et de feu Aurélien Abel. Elle demeurait à Donnacona. QC. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis Grondin, Diane Grondin (Serge Neault), Doris Grondin (Denis Langlais), Murielle Grondin, feu Sylvie Grondin, Lucie Grondin (Patrick Cleary), Richard Grondin (Mireille Tremblay), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Monique Abel (feu Edmond Julien), Marie-Marthe Abel (Aurélien Hudon), feu Juliette Abel (feu Raymond Patry), feu Claudette Abel (feu Marcel Croteau), Gilles Abel (Marthe Chabot), tous les membres de la belle-famille Grondin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et le personnel du CHSLD de Donnacona. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD de Donnacona pour leur dévouement et leurs bons soins.