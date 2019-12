CHAMBERLAND

Blandine Lefrançois



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 décembre 2019, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée dame Blandine Lefrançois, épouse de feu M. Édouard Chamberland. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle est allée rejoindre son fils Bernard. Elle laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille: Nelson (Odette Martineau); ses petits-enfants, sa belle-sœur Barbara (feu Lionel Chamberland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Hélène (Léopold Caron), Gilbert (Gabrielle Desrochers), Marie-Laure (Marcel Paquet), Raymond (Gilberte Trépanier), Louisette (Raymond Ruel), Carméline (François Trépannier) et Noël (Gilberte Dion); de la famille Chamberland: Delmarre (Jeannette Mathieu), Alfred (Cécile Brown) et Liliane (Jean-Baptiste Racine). Un merci spécial au Dr. Pierre-Louis Nadeau cardiologue et au Dr. Bruno Tremblay ainsi que tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet www.fondationduchudequebec.org et Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca