CARRIER, Ethel Hethrington



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 décembre 2019, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Ethel Hethrington, épouse de feu monsieur Marcel Carrier. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie Carrier et Martine Carrier; sa soeur Gladys Hethrington (feu Pierre Marceau); ainsi que ses neveux et nièces des familles Hethrington et Carrier, ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Étienne-Simard pour toute leur attention. La famille vous accueillera aule vendredi 27 décembre de 19h à 22h et le samedi 28 décembre à compter de 10h.L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière Mont-Marie de Saint-Romuald.