THIBODEAU

Marie-Paule Marcotte



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 18 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée madame Marie-Paule Marcotte, épouse de feu monsieur Jean-Paul Thibodeau. Elle demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà partir de 13 h 30,sous la direction duMadame Marcotte laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Solange Langlois) et Line (Richard Desfossés); ses petits-enfants : Joanie (Steven Bertelette); Audrey (Guillaume Marcotte) et Yannick (Geneviève Lapierre); ses arrière-petits-enfants: Dominic et Nicolas; Elizabeth, Maxym et Zoey; son frère Jean-Louis, ses soeurs Armande et Solange, sa belle-soeur Marielle Langlais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1705-1155 boul. René-Lévesque O, Montréal, QC, H3B 9Z9, rubanrose.org/faire-un-don