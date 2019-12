POITRAS, Dr Jean



À la Maison du Fleuve, du Centre d'hébergement Saint-Eugène de L'Islet, le 19 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Dr Jean Poitras, époux de madame Marie-Thérèse Giasson. Il a été chirurgien-dentiste à Montmagny de 1961 à 1994. Originaire de L'Islet, il était le fils de feu dame Yvette Hudon et de feu monsieur Léonard Poitras. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (Christiane Bergeron), Gilles (Véronique Frisque) et Johanne (William Rosene); ses petits-enfants : Guillaume, Noémie et Valie Poitras, Édouard, Laurent et Antoine Poitras, Stefie et Sophia Rosene; son frère Martin et sa sœur Denise. Outre ses parents, il est aussi allé rejoindre ses frères : Laurent, Benoit et Bertrand. Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Poitras et Giasson, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres de l'équipe de la Maison du Fleuve pour leur accompagnement et les soins prodigués avec chaleur et respect et aux médecins traitants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation CERVO (pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer), 2601 Chemin de la Canardière, Québec, QC G1J 2G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 26 décembre 2019 de 19h à 21h, le vendredi jour des funérailles à compter de 12h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.