CAOUETTE, Gabrielle Dubois



Au CHUL, le 17 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Gabrielle Dubois, épouse de feu monsieur Maurice Caouette, fille de feu Wilfrid Dubois et de feu Anna Bélanger. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses fils: Gaétan (Thérèse Lachance), Martin et Stéphane. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Gérard (Aline Huot), feu Robert (feu Anita Brunet), feu Marie-Anne (feu Louis-Omer Fréchette), feu Thérèse, Gisèle, feu Louis-Philippe (Irène Bouchard), feu Alexandre Caouette, feu Mendoza Caouette (feu Irène Paquet), feu Adolphe Caouette, Béatrice Caouette (feu Raymond Lemieux), Gérard Caouette (Gabrielle Bélanger), feu Benoît Caouette (Louise Fréchette), André Caouette (Auréa Demers), feu Henri Caouette (Huguette Bard), Georgianne Caouette (Émile Bédard) et de Antoine Caouette (Martine Rancourt). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remceciements au personnel de la cardiologie du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compte de 9h.