LAFERRIÈRE, Marcel



À la Résidence La Clairière du Boisé, le 5 décembre 2019, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur Marcel Laferrière, conjoint de madame Monique Gagné, natif de Armagh. Il était le fils de feu monsieur Joseph Laferrière et de feu dame Adrienne Couture. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :de 11h à 14h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles: Karine et Annik (Joël Gendron-Grondines); ses petits-enfants adorés : Élyse et Émile; ses frères et sœurs : Lise (Lucien Vallière), Réjean (Francine Pouliot), Denis (Huguette Chabot), Jocelyne (feu Gilles Fortier), Martial (Paule Laflamme), Christian (Linda Dion), Claire (feu Serge Matte) et Diane (Christian Labrie); ses beaux-frères et belles-sœurs : Léandre (feu Rollande Brochu), André (Lucille Brochu), feu Marcel (Nicole Simard), Donald (Fabienne Morin) et Yvette (Jason Mc Leod); ses filleuls : Mélissa et Jimmy Gagné; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines; ses oncles et tantes, ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la fondation de Parkinson Québec. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire.