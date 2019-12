THIBAULT, Lucienne Dubé



Au CHSLD St-Augustin, le 16 décembre 2019, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée madame Lucienne Dubé, épouse de feu monsieur Gérard Thibault, fille de feu madame Marie Gagnon et de feu monsieur Joseph Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colette (René Lacasse), Micheline (Roger Doddridge), Rino (Louise Rochette), Danielle (Marcel Garneau) et Line (Robert Talbot); ses petits-enfants: André (Geneviève Doyer), Stéphane, Sonia (Denis Gauvin), Marcel (Diana Suárez), Aline (Sylvain Gagnon), Josée (Daniel Servant), Sylvain (Johanne Lépine), Rachel (Simon St-Laurent), Hélène (Jonathan Thériault) et Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Emmanuelle, Pierre-Olivier, Cynthia, Benjamin, Laurie, Cindy, Élodie et Jérémy, Catherine et Véronique; ses sœurs: Jeannine (Iréné Boulay) et Simone; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du rez-de-chaussée du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués et tout l'amour donné à notre mère lors de son court séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.