Des événements sportifs qui ont marqué la décennie au Québec

Certains événements ont contribué à faire rayonner le sport professionnel au Québec au cours de la dernière décennie. En voici quelques-uns qui ont été particulièrement marquants.

L’Impact en MLS

L’arrivée de l’Impact en Major Soccer League (MLS) en 2012 a été un point tournant de l’histoire de l’organisation. Pour faire le saut dans la première division nord-américaine, la formation montréalaise a notamment acquis l’attaquant Marco Di Vaio et le défenseur Alessandro Nesta. Si la première saison a été difficile pour le Bleu-Blanc-Noir en MLS, il a rapidement pris du galon. En effet, dès l’année suivante, il a assuré sa qualification en Ligue des champions de la CONCACAF, exploit répété en 2014. Puis, en 2015, l’Impact est devenu la première formation canadienne à atteindre la finale de la compétition.

Coupe du monde féminine de la FIFA

Toujours au soccer, le Canada a attiré les regards du monde entier en 2015 en présentant la Coupe du monde féminine de la FIFA. Les matchs ont été présentés dans six villes différentes, dont Montréal, au Stade olympique. Les Canadiennes se sont inclinées en quart de finale contre l’Angleterre. Ce sont les Américaines qui l’ont emporté en défaisant les Japonaises en grande finale.

Le baseball à Montréal

La présentation de matchs présaison impliquant les Blue Jays de Toronto au Stade olympique a commencé en 2014. Quelque 96 350 partisans s’étaient alors déplacés pour assister aux deux parties contre les Mets de New York. Un an plus tard, ils avaient été tout aussi nombreux à se déplacer pour voir les matchs des Jays contre les Reds de Cincinnati. Face aux Red Sox de Boston, en 2016, pas moins de 106 000 spectateurs ont franchi les tourniquets du stade. L’accueil a été tout aussi chaleureux pour les Pirates de Pittsburgh en 2017. La présentation des matchs en semaine contre les Cardinals de St. Louis, en 2018, et contre les Brewers de Milwaukee, en 2019, a toutefois affecté l’affluence. L’enthousiasme des Montréalais pour ces rencontres a contribué à convaincre le groupe d’investisseurs locaux mené par Stephen Bronfman de ramener une organisation du baseball majeur dans la métropole québécoise.

F1 : de nouveaux paddocks

À leur inauguration, en juin dernier, les nouveaux paddocks au circuit Gilles-Villeneuve ont enchanté les pilotes et artisans du circuit de la Formule 1. Ces garages, qui n’avaient pas été rénovés depuis 1988, permettront au promoteur François Dumontier de présenter l’épreuve à Montréal jusqu’en 2029. La facture finale des importants travaux au circuit Gilles-Villeneuve, qui ont été entrepris en juillet 2018, s’est élevée à 76 millions $. Toujours dans l’univers de la course, la venue de la Formule E à Montréal en 2017 s’est pour un temps avérée prometteuse. Mais les pertes financières importantes de l’administration Coderre dans le dossier à rapidement mis un terme à l’aventure.

Omnium canadien à Montréal

Les meilleurs golfeurs de la planète sont débarqués à Montréal en 2014 pour participer à l’Omnium canadien. Présenté au club de golf Royal Montréal pour la 10e fois de l’histoire, l’événement de la PGA n’a cependant pas été un grand succès aux guichets et est retourné au club de Glen Abbey, à Oakville en Ontario, l’année suivante.

Un dernier championnat de ligue

Les Alouettes sont la dernière équipe professionnelle montréalaise à avoir remporté un championnat de ligue. L’exploit remonte à 2010, lorsque la troupe de Marc Trestman, menée par le quart-arrière Anthony Calvillo, a vaincu les Roughriders de la Saskatchewan 21 à 18 en finale de la Coupe Grey, à Edmonton.