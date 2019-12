Des procès qui ont marqué l’année judiciaire au Québec

Plusieurs causes entendues devant les tribunaux au cours de la dernière année ont révélé des débats de société qui ont toujours cours, notamment sur la durée des peines, les crimes par compassion et les échecs des grandes enquêtes.

Coupable de la mort d’une femme enceinte

Le jeune homme épileptique qui a fauché Marie-Pier Gagné, cette femme enceinte de 40 semaines happée par une voiture sur le boulevard Laurier, à Québec, en août 2016, a connu son verdict. Jonathan Falardeau-Laroche a été reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort de la femme de 27 ans. Le juge a estimé que le chauffard a agi « égoïstement » en prenant le volant même s’il savait qu’il était en rechute de son épilepsie.

Il avoue un meurtre

Un peu plus de deux ans après avoir poignardé à mort sa copine de 18 ans, Anthony Pratte-Lops a reconnu sa culpabilité, en mai 2019, évitant la tenue d’un long procès devant jury, qui aurait été bien pénible pour les proches de la victime. L’homme de 24 ans a plaidé coupable à un chef réduit de meurtre non prémédité de Daphné Huard-Boudreault et a écopé d’une peine de détention à vie, sans possibilité de libération avant 18 ans. Le drame est survenu le 22 mars 2017, à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie.

Compassion ou crime

Le procès du Montréalais Michel Cadotte, qui a tué « par compassion » sa femme Jocelyne Lizotte, atteinte d’Alzheimer, a permis de jeter un regard sur la détresse des proches aidants et la difficulté pour certaines personnes d’obtenir l’aide médicale à mourir. Au terme de son procès qui s’est tenu en février, Michel Cadotte a été reconnu coupable d’homicide involontaire plutôt que de meurtre. Il a écopé de deux ans moins un jour de prison. Quelques mois plus tard, un tribunal a assoupli les conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir en retirant entre autres le critère de fin de vie.

Le pilote des stars

Celui qu’on surnomme le pilote des stars, puisqu’il a transporté plusieurs vedettes du showbiz québécois, a eu encore des démêlés avec la justice en 2019. Normand Dubé a déjà été condamné, en décembre 2018, à une peine de sept ans de pénitencier pour avoir commis un méfait de 30 M$ à l’encontre de lignes d’Hydro-Québec. En septembre 2019, il a écopé d’une sentence concurrente de neuf ans de détention pour avoir harcelé des fonctionnaires fédéraux et municipaux et pour avoir commandé les incendies criminels de maison et de voiture par soif de vengeance. L’homme de 57 ans nie toujours les faits et a porté les deux verdicts de culpabilité en appel.

La plus longue alerte Amber

Ugo Fredette a été déclaré coupable en octobre 2019 des meurtres prémédités de sa conjointe Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse, un aîné dont il a volé la voiture. L’homme de 44 ans est à l’origine du déclenchement de la plus longue alerte Amber du Québec, puisqu’il avait fui avec un enfant de 6 ans après avoir commis ses crimes, en septembre 2017. L’homme, qu’on voit sur la photo après son arrestation, a été condamné à la détention à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Ce minimum pourrait être doublé, puisque Fredette a causé la mort de deux personnes. Des audiences sont prévues en mai 2020. Il a porté les verdicts en appel.

Échec de l’UPAC

Après avoir été acquitté dans le scandale du Faubourg Contrecœur, l’ex-numéro 2 de la Ville de Montréal Frank Zampino a obtenu en septembre l’arrêt des procédures à son procès portant sur un présumé stratagème de contrats truqués à la Ville en retour de financement politique. L’UPAC avait travaillé six ans avant d’accuser Zampino, mais tout est tombé en raison d’écoutes électroniques illégales.

Prison dorée

L’ex-PDG de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, a admis en février avoir pris part au pire scandale de corruption de l’histoire du Canada. Pour s’assurer de gagner l’appel d’offres pour la construction du mégahôpital Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la firme de génie-conseil avait versé 22,5 millions $ en pots-de-vin aux responsables du CUSM. Coupable d’abus de confiance, il a écopé de 20 mois de prison à domicile... dans sa luxueuse maison de près d’un million de dollars érigée au bord de l’eau.

Une division de SNC-Lavalin a quant à elle écopé de 280 M$ d’amende pour une vaste fraude contre la Libye, tandis que son ex-v.-p. Sami Bebawi a, entre autres, été déclaré coupable de corruption.

23 ans pour le tyran

L’une des plus sordides histoires familiales des dernières années s’est soldée en début d’année avec la condamnation du « tyran de la Beauce », que la cour interdit de nommer afin de protéger les victimes. Celui qui a infligé les pires sévices physiques et sexuels à 13 de ses proches, dont ses neuf enfants, a écopé de 23 ans de prison. La peine la plus sévère jamais infligée à un bourreau québécois a été confirmée par la Cour d’appel.

Pour les meurtres de ses filles

À l’issue d’un deuxième procès devant jury, une mère de Laval a été reconnue coupable en mars 2019 des meurtres non prémédités de ses fillettes de 8 et 9 ans. Adèle Sorella, qui était l’épouse du défunt caïd de la mafia Giuseppe De Vito, a mis fin aux jours de ses deux enfants 10 ans auparavant, en mars 2009. La femme de 53 ans avait déjà été déclarée coupable de meurtres prémédités au terme d’un premier procès en 2013, mais la Cour d’appel avait ordonné la reprise du processus judiciaire en raison d’erreurs de droit. Elle a été condamnée à la prison à vie, sans libération avant 10 ans. Sorella a de nouveau interjeté appel du verdict.

10 M$ pour Colosse Plamondon ?

Yves « Colosse » Plamondon a été incarcéré pendant 28 ans pour trois meurtres qu’il nie avoir commis au milieu des années 1980. Libéré en 2014 après que la Couronne eut annoncé ne pas avoir de preuve à offrir dans le cadre d’un deuxième procès, Plamondon veut être dédommagé. Il demande maintenant 10 M$ à l’État québécois pour les fautes commises notamment en lien avec le délateur qui l’a fait condamner avant de se dédire sur son lit de mort.

Poupée sexuelle

L’année judiciaire s’est terminée avec une cause rarement traitée au palais de justice de Québec avec le procès d’un ex-avocat accusé d’importation de pornographie juvénile. Antoine Gagnon a importé une poupée sexuelle de la Chine. D’une grandeur d’un mètre avec des orifices, la poupée a des allures d’une enfant. L’accusé n’a pas témoigné à son procès jugeant que la Couronne ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.

Deuxième recours collectifcontre la poussière rouge

Véronique Lalande a gagné une première bataille en obtenant que les résidents de Limoilou qui avaient été incommodés par un épisode de poussière rouge provenant du port de Québec le 26 octobre 2012 reçoivent un dédommagement de 200 $. Mais voilà que les auditions d’un second recours collectif pour des épisodes de poussière depuis novembre 2010 ont pris leur envol cet automne. Ce recours est beaucoup plus large en temps et en quartiers touchés que le premier.