Marc Boucher



À la Maison Michel-Sarrazin, le 22 décembre 2019, est décédé le docteur Marc Boucher, chirurgien-dentiste et président de l'Ordre des dentistes du Québec de 1982 à 1994, veuf de feu la mairesse de Québec, Andrée P. Boucher. Il était le fils de feu Gabriel Boucher et de feu Thérèse Paquet. Il demeurait à Québec (Sainte-Foy).Une réception suivra à compter de 16 h 30 à l'Espace BE du Château Bonne-Entente, situé au 3400, chemin Sainte-Foy.Il laisse dans le deuil ses enfants : France Boucher (Yves Noël), Bernard Boucher et Denis Boucher (Magali Cournoyer-Proulx); ses petits-enfants : Frédéric (Valérie Nolet), Antoine, François et Alicia; ses arrière-petits-enfants Raphaël et Laetitia, les enfants de Magali, Louis-Charles et Émile, ainsi que ses frères Yves (Margo Goulet) et Gaétan (Louise Demers). Il laisse également dans la peine sa compagne des sept dernières années, l'honorable Thérèse Rousseau-Houle, juge à la retraite de la Cour d'appel du Québec, ses enfants Marie-Claude, Esther, Martin et François Houle, leurs conjoints et enfants, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier tout particulièrement l'exceptionnel personnel soignant et bénévole de la Maison Michel-Sarrazin, ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don, par chèque ou en ligne, à l'un des organismes suivants:- Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec), G1T 1P5;- Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8;- Fondation du CHU de Québec, Édifice Sinase, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec), G1J 0H4.Les formulaires de don seront disponibles au Complexe funéraire de la Cité.