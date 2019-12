CHAREST, Véronique Beaudoin



" Entre les semences et les moissons, une vie a passé. "À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Véronique Beaudoin, épouse de feu monsieur Émile Charest. Native de St-Agapit, elle a demeuré de nombreuses années à Dosquet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rose-Hélène (Renaud Gagnon), Carmen (Alain Béland), feu Gilbert, Robert (Line Groleau), Louise, Françoise, feu Réjean, Denise, Gilles, Michel (Irène Charest), Diane (Robin Anderson), Suzanne (Glenn Blyth); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Lucienne (feu Hilaire Beaudoin), feu Henri (Thérèse Martineau), feu Paul-Émile (feu Hélène Chartrand), feu Louis-Philippe, feu Georges, Marcel (Annette Talbot), feu Raymond (Ghislaine Bergeron), Soeur Marie-Rose, Jeannette ((feu Jules Allard) ainsi que son ami Noël Daigle), feu Yvonne (Léon Desharnais), Rosaire (Béatrice Bédard), feu Jean, Noël (Huguette Laplante), Réal (Madeleine Roger), feu Gilles (Henriette Perreault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le Dr Denis Moffet, le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, de l'Hôtel-Dieu de Lévis, et de la résidence Au Cœur du Bonheur pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la Maison funérairele vendredi 27 décembre 2019 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, La Fondation canadienne du rein, 310-5160, boul. Décarie, Montréal, QC H3X 2H9. Des formulaires seront disponibles au salon.