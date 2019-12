LEBLANC, Laurent



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Laurent Leblanc, époux de feu dame Gisèle Pelletier. Il demeurait à Lévis (St-Nicolas). Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Richard), Jasmin (Linda), Marie-Claude (Jean-Marc), ses petits- enfants: Geneviève, Catherine, Martin, Jessica, Pascale, Philippe, ses arrière- petits-enfants: Marianne, Amélie, Rose, Viktor, Jade, Lyanne; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Leblanc et Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances au complexede 11h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au complexe.