VACHON, Georges-Émile



Au CHSLD de Beauceville, le 22 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Georges-Émile Vachon, époux de dame Julienne Pomerleau, fils de feu Placide Vachon et de feu Lydia Pomerleau. Il demeurait à Saint-Séverin.. La famille recevra les condoléances au funérarium de la salle municipale, 900 des Lacs, Saint-Séverin, jeudi le 26 décembre de 19 h à 21 h 30. Vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Marcel Binet), Louisette (Michel Bouchard), Lyne (Louis Gilbert), Johanne et feu Marcel; ses petits-enfants : Annie Doyon (Pierre Lessard), Pierre-Luc Doyon (Jessi Evans), Nathalie Gilbert (Éric Paré), Priscilla Binet, Carl Binet (Valérie Lachance), Émilie Binet (Danny Poulin), Keven Vallée (Katia Boivin) et Christopher Vallée; ses arrière-petits-enfants: Erika Lessard, Élyann et Mickaëlla Groleau, Zoé et Léo Binet, Lydia Poulin et Erika Vallée. Il était le frère feu Yvonne (feu Edouard Lehoux), feu Hervé (feu Lucia Sylvain), feu Laétitia (feu Hector Lehoux, feu Yvan Cartier), feu Rosaire (feu Rita Nadeau, Julia Thivierge), feu Robert (feu Clairia Thivierge), feu Cécile (feu Philippe Lehoux), feu Honorius, feu Sr. Jeanne, feu Sr. Yvette, feu Paul-Eugène (feu Juliette Lehoux), Angélìne (feu René Lehoux), feu Louis-Philippe, Ange-Aimée (feu Gaston Girard) et feu Florencia. Il était le beau-frère de feu Noël (feu Fernande Nadeau), Noëlla (feu Josaphat Lachance), feu Rita (Jean-Paul Gingras), feu Clémence (feu Edgar Ferland), Denis (Cécile Guay), feu Jeannine (feu Lionel Lehoux), Ginette, Jeanne (feu Jean-Claude Dupont), Renald (Jeanne-d'Arc Fortin), Carmin (Rose-Marie Fillion), Gaétane, Aline (feu Clermont Gagné, feu Luc Grondin), Léonette (Serge Marcoux) et Guymonde (Victor Vachon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Beauceville, plus spécialement le Dr Jean-Claude Nadeau pour les bons soins prodigués, leur support et leur grand dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Séverin) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca