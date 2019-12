Encore des cartes...

Je ne m’en plains pas, bien au contraire. Voici d’autres cartes de Noël reçues dernièrement. Merci à : Guy Jasmin, ambassadeur de marque Boulevard Lexus ; Agnès Dufour, du Musée de la civilisation ; Hélène Couture, de Secrétariat Intégral ; Robert Bob Baker, retraité de Robert Baker services financiers ; le seul et unique Jerry Duplain, archiviste du club de golf Royal Québec ; Éric Mercier, A.V.A. de Mercier services financiers ; toute l’équipe du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec ; Gino Yanire, de la Fondation de l’IUCPQ ; Michel Guillot, de Promotions MG ; Alain Maranda, directeur, Henry Schein Canada, et Jimmy Jolicoeur d’Imago Communication. Par ailleurs, j’en profite aussi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Que la fête soit belle et que vous soyez entourés des gens que vous aimez. Je vous retrouve le vendredi 27 décembre dans cette page.

Pour les besoins de la communauté

La Fondation Québec Philanthrope a tenu, le 12 décembre dernier au Juvénat Notre-Dame de Lévis, sa 2e soirée annuelle de remise d’aides financières. Lors de l’événement, grâce à la générosité des créateurs de fonds philanthropiques, un montant total de 605 825 $ a pu être distribué. De ce montant, la Fondation Québec Philanthrope a remis 541 825 $ à 90 organismes de bienfaisance de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, une somme permettant de déployer de multiples projets et de soutenir la mission de plusieurs organisations, et ce, dans tous les secteurs d’activités. Le Défi communautaire Objectif avenir RBC (Fondation RBC) a pu remettre 64 000 $ pour des projets menés par les jeunes.

Une première remise

La Légion Royale Canadienne Filiale 265, qui a amassé plus de 110 000 $ en dons au cours de sa Campagne du Coquelicot 2019, a commencé récemment la redistribution de ces fonds. Une première remise a eu lieu le 13 décembre dernier alors qu’un chèque de 5000 $ a été versé à la Maison Paul-Triquet de l’arrondissement Sainte-Foy, un CHSLD appartenant au réseau du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-nationale (CIUSSSCN) pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la Corée. Ces fonds soutiendront la vocation de la Maison et de ses activités. Sur la photo, de gauche à droite : Gilles Landry, officier d’entraide ; Yvon Ouellette, directeur de la Campagne du Coquelicot, Filiale 265 ; Caroline Thouvet, directrice Maison Paul-Triquet ; Pascal Métivier, récréologue, et Pierre Gosselin, président de la Filiale 265 de la Légion Royale Canadienne.

Pour la Fondation St-Jean-Eudes

Le 4e Cocktail-bénéfice « L’Énergie de la relève », présenté le 3 décembre dernier sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin, présidente et chef de la direction du Groupe Structura, a attiré une centaine de personnes au Carrefour de la réussite Carol-Pelletier et a permis d’amasser 19 055 $ qui permettront à la Fondation de contribuer à la création et au développement des projets de l’école. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Frédéric Gagné, président de la Fondation ; Frédéric Munger, directeur de la Fondation, et Annie Fortin, présidente d’honneur de l’événement.

Anniversaires

Dave Morissette (photo), joueur de hockey (1998-2000 : Canadiens), animateur à TVA sports, 48 ans... Ryan Seacrest, animateur américain (radio-télé), 45 ans... Ricky Martin, chanteur et acteur, portoricain naturalisé espagnol, 48 ans... Diane Tell, chanteuse québécoise, 60 ans... Hamid Karzaï, ex-président de l’Afghanistan, 62 ans... Daniel Johnson fils, homme politique, chef du Parti libéral du Québec (1994-98), premier ministre (1994), 75 ans... Mary Higgins Clark, auteure américaine de romans policiers, 92 ans

Disparus

Le 24 décembre 2018. Guy Bacon (photo), 82 ans, député libéral de Trois-Rivières de 1970 à 1976... 2017. André Di Cesare, 70 ans, acteur important de la scène musicale dans les années 1980 et 1990... 2013. Frédéric Back, 89 ans, artiste, illustrateur et cinéaste canadien... 2006. Réjean Gignac, 52 ans, ex-conseiller à la Ville de Québec et sa fille unique Stéphanie... 2004. Pierre Lorrain, 62 ans, homme politique québécois... 1997. Pierre Péladeau, 72 ans, président de Québecor.