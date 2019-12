Le Québec, champion canadien de l’emploi

De toutes les provinces canadiennes, c’est le Québec qui affiche actuellement le taux d’emploi le plus élevé au pays chez les 15 à 64 ans.

Ainsi, quelque 75,9 % de ces Québécois en âge de travailler occupent aujourd’hui un emploi.

Dans sa revue du marché du travail au Québec en 2019, le spécialiste du marché de l’emploi Brendon Bernard, de la firme Indeed, explique comment le Québec est parvenu à devenir le champion canadien du taux d’emploi.

« La croissance cumulative de l’emploi au Québec ces dernières années a été particulièrement impressionnante vu le vieillissement de la population. Au début de 2015, le taux d’emploi des Québécois en âge de travailler — les 15 à 64 ans ayant un emploi — était de 72,3 %, soit à peu près le même que dans le reste du Canada. Depuis, il a bondi de 3,7 points à 75,9 %, malgré une baisse de 0,7 point en novembre. En conséquence, le Québec a aujourd’hui le taux d’emploi le plus élevé au pays. »

Dans le reste du Canada, à la lumière des données compilées par Statistique Canada, le taux d’emploi chez les 15 à 64 ans tourne autour de 73,8 %. En Ontario, il s’élève à 73,5 %. C’est donc dire que le Québec les devance d’au moins deux points, ce qui est remarquable.

Autre fait fort intéressant. Chez le groupe québécois des 25 à 54 ans, l’économiste a noté que l’augmentation du taux d’emploi a été particulièrement marquée chez les immigrants récents et les membres des nations autochtones, lesquels accusent généralement un « important retard » sur la population en général.

POSTES VACANTS

Au deuxième trimestre de 2015, le taux de postes vacants au Québec s’élevait à 2,1 %. Ce taux de vacance accusait un retard important par rapport au reste du pays.

Quatre ans et demi plus tard, le Québec affiche le deuxième plus haut taux de postes vacants au Canada. Il s’élève présentement à 3,6 %. Il y avait au troisième trimestre quelque 137 530 emplois vacants au Québec.

« De plus, explique l’économiste Bernard, les employeurs mettent plus de temps à pourvoir les postes : la proportion de postes vacants depuis au moins 60 jours est passée de 15 % à 20 % au cours de la même période. »

RÉMUNÉRATION

La combinaison taux de postes vacants élevé et faible taux de chômage a eu pour effet de faire bondir le chèque de paie d’un grand nombre de travailleurs.

En novembre, le salaire horaire moyen au Québec s’élevait à 27,29 $, en hausse de 4,9 % en un an. Pour sa part, la rémunération moyenne hebdomadaire a bondi de 4,7 %, pour atteindre les 963,48 $.

Après avoir enregistré une super performance lors des mois précédents, le marché de l’emploi a piqué du nez en novembre, affichant une perte de 45 000 emplois en un mois seulement.

Espérons qu’on se rattrapera ce mois-ci !