Les cinq joueurs les plus marquants du CH dans la dernière décennie

Plus de 150 joueurs, dont une douzaine de gardiens, ont porté les couleurs du Canadien de Montréal entre janvier 2010 et décembre 2019. Au-delà des Aaron Palushaj, Lucas Lessio et Brad Staubitz, voici les 10 joueurs qui ont marqué l’équipe durant cette dernière décennie :

Carey Price

À tout seigneur, tout honneur : le gardien Carey Price a été le meilleur joueur du Canadien de Montréal au cours de la dernière décennie. Depuis le 1er janvier 2010, il a totalisé jusqu’ici 280 victoires en saison régulière. Ses 337 gains en carrière dans l’uniforme du Canadien le placent par ailleurs au premier rang dans l’histoire de l’équipe, devant Jacques Plante (314) et Patrick Roy (289). Son statut de gardien numéro 1 du Tricolore n’a laissé aucun doute au cours des 10 dernières années. Il est étonnant de constater que le compteur du deuxième gardien ayant amassé le plus de victoires avec le Canadien dans la dernière décennie s’arrête à 23. Ce total appartient à Peter Budaj.

Max Pacioretty

L’attaquant Max Pacioretty, qui porte désormais les couleurs des Golden Knights de Vegas, a été le meilleur pointeur du Canadien avec 423 points en 550 matchs. C’est aussi lui qui a touché la cible le plus souvent, avec 220 buts. Pacioretty a également été le capitaine de l’équipe pendant trois saisons, de 2015 à 2018.

Tomas Plekanec

Non seulement Tomas Plekanec est celui qui compte le plus de matchs joués dans l’uniforme du Canadien dans la dernière décennie (619), mais il vient par ailleurs au deuxième rang pour le plus grand nombre de points avec 371.

Brendan Gallagher

Il compte parmi les joueurs préférés des partisans. Brendan Gallagher a inscrit 321 points, dont 166 buts, depuis ses débuts avec le Tricolore au mois de janvier 2013. L’attaquant se dirige vers une troisième saison consécutive de plus de 50 points.

P.K. Subban

Une personnalité flamboyante! Un don de 10 millions $ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Un trophée Norris en 2013. Un total de 278 points en 434 matchs avec le Canadien, puis une transaction qui fait encore jaser trois ans plus tard... Aucun joueur n’a autant contribué que P.K. Subban sur le jeu de puissance du CH dans la dernière décennie avec 127 points.

Les cinq meilleurs pointeurs du Canadien depuis le 1er janvier 2010