Les nouvelles technologies comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique?

La quatrième révolution industrielle est en route et, avec elle, vient une foule de promesses qui modifieront la lutte contre le réchauffement climatique... à condition de faire les bons choix.

En un peu plus d’un siècle, trois révolutions industrielles ont eu lieu depuis les premières machines à vapeur alimentées au charbon. Trois révolutions qui ont fait une grande perdante : l’environnement.

Que nous réserve la quatrième ? La réponse très complexe à cette question dépend des choix que nous ferons.

Cette quatrième révolution qui est déjà bien entamée nous apportera plusieurs grandes technologies qui changeront pour longtemps la manière dont nous interagissons, travaillons et vivons.

Des technologies que vous utilisez sans doute, comme l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle, la robotique et l’Internet des objets.

Parlant d’IA, pas étonnant que la spécialisation qui connaît la plus forte croissance (74% en moyenne par an depuis 2015) et un revenu de 146 000 $US selon le site Linkedin soit le spécialiste en intelligence artificielle.

Le degré d’automatisation sera sans cesse plus élevé au point que ces systèmes intelligents transformeront la vie des gens, voire notre propre rôle dans la chaîne de production.

Et l’environnement?

Ces grandes et petites innovations recèlent le potentiel de réduire significativement les émissions de gaz à effets de serre (GES), selon l’article de Laura Wright, du magazine Quartz.

D’après cette dernière, nous aurons la réponse en regardant ce que nous ferons dans deux domaines – l’agriculture et l’automobile – deux secteurs où l’humain sera largement remplacé par l’automatisation.

Grandement automatisée et robotisée, la production de véhicules a gagné en efficacité depuis que les données gèrent les chaînes d’approvisionnement, des minerais jusqu’aux pièces automobiles.

Une fois sorties des usines, si ces voitures évidemment électriques intègrent une conduite robotisée dans un parc d’autopartage, alors leur nombre sur les routes diminuera.

À l’opposé, si elles brûlent du pétrole et que la robotisation permet d’abaisser leur coût d’achat pour un plus grand nombre de véhicules sur les routes, alors les émissions continueront de polluer.

L’agriculture

Sous une population mondiale sans cesse croissante et plus riche, le secteur agricole est un autre grand responsable des émissions de GES et de dégradation environnementale — déforestation, pesticides, rejets dans les cours d’eau.

De même, l’automatisation des processus et les immenses fermes industrielles ont permis de produire plus d’aliments de manière plus efficace. Toutefois, la baisse du prix des denrées alimentaires et l’augmentation de la richesse moyenne entraînent une augmentation de la consommation d’aliments à fort impact tels que la viande rouge, ce qui devrait produire des conséquences importantes sur le changement climatique et la biodiversité.

Pour mitiger ces conséquences, les transports qui acheminent les denrées devront passer au vert et de nouvelles formes de production d’aliments, comme les fermes verticales, devront être construites pour réduire l’empiétement des terres et pour augmenter le rendement de la production.

Des systèmes d’énergie renouvelable hors réseau et plusieurs autres innovations et technologies émergentes devront livrer leurs promesses d’une agriculture moins polluante.