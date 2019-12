Quinn Hughes apprend vite

Disputant sa première saison complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur Quinn Hughes est déjà bien en selle chez les Canucks de Vancouver, qui n’hésitent pas à lui confier des missions délicates, comme celle de freiner les élans de rivaux dangereux.

Lundi, le frère de l’attaquant des Devils du New Jersey Jack Hughes a passé la soirée aux côtés de Christopher Tanev à la ligne bleue. La tâche des deux hommes consistait surtout à tenir en échec le «1-2 punch» des Oilers d’Edmonton formé de Connor McDavid et de Leon Draisaitl, qui dominent la colonne des pointeurs de la Ligue nationale de hockey.

Or, non seulement les deux prolifiques joueurs se sont contentés d’une mention d’aide chacun, mais Quinn Hughes a brisé l’égalité en troisième période pour permettre aux siens de l’emporter 4 à 2. Le patineur de 20 ans apprend rapidement, lui qui avait été déjoué par McDavid sur un filet décisif dans le premier duel de la campagne, le 2 octobre. Cette fois, il s’est montré très solide pendant plus de 22 minutes de jeu.

«C’est bien, mais en même temps, il faut une bonne dose d’humilité pour comprendre. Je sais qu’à tout moment, ces gars-là sont capables de me faire terminer la soirée avec une fiche de -3. Je tente seulement de jouer à la bonne place quand je me retrouve contre eux. Les succès donnent de bonnes sensations», a-t-il commenté au réseau Sportsnet.

«Il reste que c’est plaisant de les affronter, car ils sont si rapides et talentueux, a ajouté au journal "National Post" Hughes, qui avait dû se mesurer au trio d’Evgeni Malkin lors de la visite des Penguins de Pittsburgh, samedi. J’ai regardé le numéro 97 pendant longtemps et il faut être prudent.»

Faire mentir les experts

Hughes est aussi heureux de sa contribution au sein de son équipe. Il a récolté trois buts et 24 mentions d’aide pour 27 points en 37 rencontres depuis le début du calendrier régulier, tout en affichant un différentiel de -7. Ses performances ont permis aux Canucks de batailler pour une place en séries éliminatoires.

«Je veux produire et être un bon défenseur en effectuant ce qui est le mieux pour le club, a-t-il souligné. C’est bien de contribuer en attaque et d’assumer des responsabilités. En arrivant dans cette ligue, plusieurs pensaient que j’étais incapable de défendre le territoire.»

Ses coéquipiers se réjouissent aussi de sa progression et souhaitent qu’elle se poursuive.

«C’est sûr que cela me surprend, a avoué le vétéran Jay Beagle à Sportsnet. Je savais qu’il était un excellent patineur. Je pouvais le dire dès le jour 1. Il excelle avec la rondelle. Par contre, il y a des choses que vous apprenez de quelqu’un lorsque vous commencez à disputer plus de matchs avec lui. Pour certains, il faut du temps pour bien faire sans le disque et bien lire le jeu. Lui, il maîtrisait déjà tout cela, ce qui est bon pour nous.»