Thomas Chabot le jeune leader

Le défenseur Thomas Chabot n’a que 22 ans, mais les Sénateurs d’Ottawa lui témoignent déjà un grand respect et lui accordent toute leur confiance. Leur entraîneur-chef D.J. Smith l’a d’ailleurs prouvé récemment en faisant ajouter la lettre «A» sur le chandail du hockeyeur.

La blessure à la jambe subie jeudi par le vétéran Ron Hainsey a contraint Smith à agir. L’arrière québécois a donc été l’un des assistants-capitaines lors des deux plus récentes rencontres des siens, soit celle de samedi contre les Flyers de Philadelphie et celle de lundi face aux Sabres de Buffalo.

«C’était très bien, a-t-il commenté au quotidien Ottawa Sun. Chaque fois que vous avez l’occasion d’arborer une lettre semblable, c'est agréable. Certes, ça reste celle de Hainsey et je la porte pour lui, mais ça reste plaisant pour tout hockeyeur, surtout ici.»

Ayant signé une prolongation de contrat de huit ans et de 64 millions de dollars, Chabot a une valeur inestimable aux yeux de l’organisation ontarienne. D’ailleurs, cela se traduit également par un temps de jeu très important. Au cours de chacune des quatre dernières parties, il a totalisé au moins 31 minutes de jeu. Le 17 décembre, il a passé 37 min 50 s sur la patinoire du Lightning de Tampa Bay.

«Les instructeurs me voient comme un leader et j’essaie seulement d’accomplir mon boulot chaque soir en aidant les gars à ma façon, a-t-il dit. Lorsque vous recevez cette lettre, ça vous montre la confiance qu’on a en vous et c’est toujours bien.»

Faire confiance aux jeunes

Sans capitaine cette saison, les Sénateurs misent sur la jeunesse pour gagner des matchs et regrouper les joueurs. Des athlètes talentueux comme Brady Tkachuk et Chabot doivent prêcher par l’exemple pour convaincre leurs coéquipiers de suivre le rythme, et ce, maintenant comme dans les années futures.

«Je pense que ça fait suffisamment longtemps qu’il se retrouve dans ce groupe. Il joue beaucoup de minutes et c’était un choix facile, a observé Smith au sujet du défenseur. Il est l’un des leaders qui joueront ici à long terme. Lui et Tkachuk seront les principaux meneurs, sans oublier [Colin] White et [Erik] Brännström.»

«C’est un gars tranquille et je ne crois pas que vous allez l’entendre crier. Il apporte du leadership à l’aide de son jeu et de son désir de gagner. Il effectuera certaines choses appropriées pour nous permettre de remporter des parties. C’est cela, être un leader, et il s’améliorera.»