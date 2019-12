Un concessionnaire refuse de lui remettre sa voiture

Un automobiliste devra faire valoir ses droits s’il veut récupérer sa voiture qui se trouve toujours chez un concessionnaire depuis octobre dernier en raison d'un différend concernant le coût du travail effectué pour le réparer.

Nidel Charfi possède une Volkswagen Passat TDI 2012 qui vaut aujourd’hui 14 000$ sur le marché. Le propriétaire affirme qu’il croyait avoir une protection de 4 ans en achetant le véhicule.

Une panne survient en octobre dernier. Le citoyen de Boucherville fait remorquer la voiture chez le concessionnaire le plus près pour obtenir un diagnostic.

«À la fin de cette investigation, on revient pour me dire comme quoi le véhicule a un problème au niveau du système de carburant et que, théoriquement, ça devrait passer sur la garantie de Volkswagen et qu'ils vont entreprendre les travaux», a expliqué monsieur Charfi à TVA Nouvelles.

Il autorise donc d'autres investigations, croyant tout comme le concessionnaire que Volkswagen Canada allait couvrir pièces et main-d’œuvre.

Toutefois, après six heures de travail, Volkswagen se ravise. Des contaminants auraient été retrouvés dans le réservoir d’essence, annulant ainsi la garantie. Il implique donc que M. Charfi doive payer le coût des réparations pour récupérer son véhicule, qui s’élève presque au prix de la valeur marchande du véhicule, soit un peu plus de 12 000 $.

Depuis, monsieur Charfi fait valoir ses droits, envoie des mises de demeure et demande de l'aide à l'Association pour la protection des automobilistes (APA) qui intervient.

Selon le directeur de l’APA, George Iny, on doit «remettre au consommateur le véhicule plus ou moins comme il l’avait remis et son obligation se limite au montant qu’il a autorisé.»

M. Iny affirme que monsieur Charfi devra débourser environ 750 $ pour «faire sortir» sa voiture qu’il devrait récupérer après les Fêtes. Ce dernier ne devrait payer que pour le temps d’investigation qu’il a autorisé.

Pour connaitre la conclusion de cette histoire, il faudra attendre une contre-expertise qui déterminera si monsieur Charfi a acheté de l’essence contaminée. Si tel est le cas, il pourrait faire une réclamation auprès de ses assurances et cogner à la porte du commerçant qui lui a vendu ladite essence.

L’autre option est de retourner chez le concessionnaire pour faire valoir la garantie.