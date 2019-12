Un règlement sur le civisme à Louiseville

La ville de Louiseville en a plus qu'assez de la violence verbale dont sont la cible des élus ou des officiers municipaux.

Un règlement imposant le respect dans les échanges avec des citoyens sera adopté dès janvier.

La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée il y a trois semaines.

Un citoyen en furie d'avoir endommagé sa voiture dans un nid de poule s'est présenté à l'hôtel de ville et a invectivé la réceptionniste. Il a finalement quitté au moment où des membres du personnel, témoins de la scène, s'apprêtait à appeler les policiers. Ce n'est pas le seul cas du genre à survenir à Louiseville.

Récemment un employé du service des permis a été agressivement enguirlandé en se présentant chez un citoyen.

Le maire, Yvon Deshaies, confie avoir lui-même été l'objet de violence verbale à propos notamment du règlement imposant la muselière aux chiens.

«Quand ça dépasse les bornes comme ici [à l'hôtel de ville] l'autre jour, c'est assez. Les [employés] m'ont dit ‘’Monsieur le maire, on ne va plus à telle place. Le gars est sorti et m'a dit des bêtises. Il n'était pas malade. Il était choqué parce que les travaux n'étaient pas à son goût.’’ Ça n'arrête pas. Alors il faut arrêter là» fulmine Yvon Deshaies.

La réaction prend d'abord la forme d'une campagne de civisme. Les véhicules de la ville et les lieux où des services sont dispensés ont été placardés d'affiches prêchant le respect. La violence verbale envers les employés municipaux ne sera pas tolérée.

Avec le règlement à venir, les autorités municipales imposeront la tolérance zéro. L’idée, indique le maire, n'est pas de se retrouver constamment devant les tribunaux. Pour les cas extrêmes toutefois, la police sera prévenue et une contravention éventuellement émise.