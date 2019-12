Une excellente cuvée en capital de risque

Le Québec vient de vivre une de ses meilleures cuvées en capital de risque avec des investissements records de plus de 1,1 milliard $ avant même que l’année ne soit terminée.

« On s’enligne pour avoir une des années les plus élevées des derniers dix ans en capital de risque », a dit au Journal Andrew Popliger, associé chez PricewaterhouseCoopers (PwC).

Coveo (227 millions $), Element AI (200 millions $), Stradigi AI (53 millions $) et Neuvoo (53 millions $)... nos technos d’intelligence artificielle ont reçu une avalanche de millions $ en 2019.

« En dollars, on va avoir une année record », a résumé M. Popliger.

« Après trois trimestres cette année, on avait atteint en dollars le même niveau que pour l’année complète en 2018, soit 1,1 milliard $ », a constaté le PDG de Réseau Capital, Daniel Charron.

Première licorne québécoise

Pour Andrew Popliger, l’entrée en Bourse de Lightspeed en mars prouve que l’investissement de 170 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec a porté ses fruits.

« C’est la première licorne québécoise. C’est une immense fierté », avait partagé au Journal à ce sujet son porte-parole, Jean-Benoît Houde, excité par la nouvelle.

Pour sa part, le PDG d’Anges Québec, François Gilbert, estime que l’abondance de capital de risque est bonne pour l’écosystème, même s’il pense que certains pourraient hésiter à venir investir ici parce que l’État est très présent.

« Quand on regarde de plus près, on voit qu’au Québec, ce sont tous de gros joueurs comme Desjardins Capital de risque, Fonds FTQ, Fondaction, Investissement Québec (IQ), BDC Capital, Caisse de dépôt », a-t-il observé.

Un bémol

De son côté, le professeur d'entrepreneuriat et innovation de HEC Montréal, Luis Cisneros, déplore que près de 90 % de l’investissement montréalais en capital de risque, de janvier à novembre, soit allé à une petite poignée de joueurs.

« Dans capital de risque, il y a le mot “risque”. Au Québec, on n’a pas compris qu’il y avait le mot “risque”. On investit beaucoup, mais dans des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves. »

Lightspeed

Entrée en Bourse

La techno de logiciels de vente est entrée en Bourse de Toronto en mars, au grand bonheur de la Caisse de dépôt (170 M$) et d’Investissement Québec (46 M$), qui ont misé gros sur la licorne de Dax Dasilva.

Enerkem

Énergie

La québécoise de biocarburants Enerkem a conclu une ronde de 76 M$ menée par Cycle Capital Management/Ecofuel, Fondaction CSN, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et la Banque Nationale.

Coveo

Investissements ontariens

Coveo a obtenu 227 M$ de fonds ontariens comme Omers le mois dernier. Son PDG, Louis Têtu, est un entrepreneur aguerri. En 2012, Taleo, qu’il a cofondée, a été vendue 1,9 G$ US à Oracle.

Element AI

200 M$ de plus

La start-up de Jean-François Gagné a levé 200 M$ en septembre, dont la moitié vient de la Caisse et du gouvernement du Québec, mais en coulisses certains observateurs doutent encore de sa stratégie d’affaires.

Stradigi AI

Génie logiciel

Stradigi AI a amassé 53 M$ en novembre lors d’une ronde menée par le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec (IQ), qui y investissent près de 27 M$ pour maintenir 100 emplois, et en créer 50.

Repare Therapeutics

Médicaments

La biotech Repare Therapeutics capable de réparer l’ADN a récolté 109 M$ d’investisseurs comme la BDC Healthcare Venture Fund et le Fonds de solidarité FTQ.