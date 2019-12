Vincent Guzzo en réflexion au sujet de la direction du Parti conservateur

L’homme d’affaires montréalais Vincent Guzzo soupèse l’idée de briguer la direction du Parti conservateur.

Selon ce que rapporte le National Post, M. Guzzo est actuellement en «mode réflexion».

Mais, dit-il, deux raisons lui font hésiter à se lancer : le mauvais état de l’organisation du parti et la possibilité que l’ancien premier ministre Jean Charest puisse se lancer dans la course, ce qui le ferait reculer.

Propriétaire de la chaîne de cinémas qui porte son nom, M. Guzzo affirme qu’il veut faire de la politique parce que, selon lui, les gouvernements sont mal gérés.

«Nous ne pouvons pas continuer comme ça : être gouvernés par des gens qui n’ont aucune compétence en gestion», a-t-il affirmé en entrevue au National Post.

À son avis, diriger un gouvernement est comme gérer une grosse compagnie.

«Lors des dernières élections (fédérales), et c’est triste à dire, on avait le choix entre un professeur d’art dramatique avec 12 ans d’expérience politique et un vendeur d’assurance avec 20 ans d’expérience politique», a-t-il dit.

M. Guzzo note qu’il a des liens avec le Parti conservateur, puisqu’il a fait partie des jeunes conservateurs pendant ses études.

À la suite d’une campagne électorale décevante, le chef conservateur Andrew Scheer a annoncé qu’il démissionnait de son poste. Le choix du nouveau chef pourrait se faire à l’automne de 2020.

Peu de candidats se sont déclarés jusqu’à maintenant. Par contre, Jean Charest n’a pas caché le fait qu’il était sérieusement tenté par le poste.