Claude Giroux: la Coupe Stanley et rien d’autre

Le capitaine des Flyers de Philadelphie, Claude Giroux, n’est pas passé par quatre chemins lors de sa première rencontre avec son entraîneur-chef Alain Vigneault.

L’Ontarien de 32 ans avait des inquiétudes concernant ce qu’il laissera comme souvenir dans la tête et le cœur des partisans après sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, c’était à Ottawa pendant l’été et il m’a parlé de son héritage, a révélé Vigneault au quotidien «The Philadelphia Inquirer». Il n’aime pas son héritage avec les Flyers. Il veut s’assurer de laisser un héritage de gagnant.»

Depuis qu’il a été nommé capitaine en 2013, les Flyers ont participé aux séries éliminatoires trois fois en six ans et n’ont jamais survécu à la première ronde. Il est d’ailleurs celui qui a porté le «C» le plus longtemps après un certain Bobby Clarke.

«[Giroux] et moi, nous avons amorcé notre relation avec lui qui me dit d’entrée jeu qu’il veut gagner et qu’il allait faire tout ce qu’il faut pour gagner, a indiqué l’entraîneur de 58 ans. Dès le début, il était très ouvert sur ça, peut-être en raison de mon historique de rater mes chances en finales de la coupe Stanley.»

Vigneault est l’un des deux entraîneurs-chefs de la LNH à faire partie des 14 pilotes à avoir obtenu le plus de victoires en séries sans avoir soulevé le précieux trophée, l’autre étant Pat Quinn. Le Québécois a pourtant participé à deux finales de la coupe Stanley (2011 et 2014).

En confiance

Une composante qui a peut-être émis un doute dans la tête de Giroux lors de l’embauche de Vigneault, mais l’incertitude s’est évaporée en le côtoyant.

«Il a entraîné beaucoup de bonnes équipes et nous avons vraiment confiance en lui, a dit le numéro 28. Il est très organisé. Lorsque nous amorçons un match, nous savons ce que nous avons à faire.»

De son côté, Vigneault est persuadé que c’est par le leadership de Giroux que lui et son équipe mettront la main sur le Saint Graal.

«Je n’ai rien d’autre que du respect pour Claude Giroux. C’est un excellent leader. Il est ce que Philly devrait vouloir. Dans mon esprit, il est ce dont nous avons besoin.»

Après 37 parties en 2019-2020, les Flyers sont sur la bonne voie, eux qui sont installés au troisième rang de la Section métropolitaine. Leur capitaine ne tient cependant rien pour acquis.

«Dans les dernières années, nous avons toujours besoin d’être meilleurs [après Noël] pour faire notre entrée [en séries éliminatoires], a affirmé Giroux. Évidemment, nous sommes dans une meilleure situation que lors des dernières saisons, alors nous devons poursuivre sur notre lancée. Tous les matchs sont importants ».

La formation de la Pennsylvanie reprendra le collier, samedi, contre les Sharks à San Jose. Elle est présentement sur une série de quatre victoires.