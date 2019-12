Pas facile contre les États-Unis

Le Canada tentera d’obtenir une première victoire contre les États-Unis depuis l’édition 2015 lors de son premier affrontement du Championnat du monde de hockey junior 2020, jeudi, en République tchèque.

Voici l’historique des quatre dernières défaites de l’unifolié face à leurs voisins du Sud

29 décembre 2017 – Défaite de 4 à 3 en tirs de barrage

Ce duel était le troisième affrontement du Canada lors du tournoi préliminaire, lui qui avait préalablement signé deux victoires. De leur côté, les États-Unis avaient un dossier de 1-1. À deux moments dans la partie présentée sur une patinoire extérieure, l’unifolié avait une avance de deux buts, mais Casey Mittelstadt a fourni trois mentions d’aide pour forcer la tenue du temps supplémentaire. En fusillade, le Canada n’a pas été en mesure de trouver le fond du filet et leurs rivaux l’ont emporté. Cette défaite n’a cependant pas empêché la formation canadienne de remporter la médaille d’or quelques jours plus tard.

5 janvier 2017 – Défaite de 5 à 4 en tirs de barrage

L’histoire fut vraiment semblable l’année précédente, mais cette fois, en grande finale. Après avoir bousillé deux avances de deux buts, le Canada a été incapable de profiter d’un avantage numérique en prolongation et les États-Unis en ont profité pour mettre la main sur les grands honneurs en fusillade. Troy Terry a été le seul marqueur en tirs de barrage. Kieffer Bellows avait touché la cible deux fois pour les vainqueurs, tandis que Thomas Chabot et Mathieu Joseph avaient amassé un but et une aide chacun.

31 décembre 2016 – Défaite de 3 à 1

Six jours avant la finale, les États-Unis ont conclu leur tournoi préliminaire avec ce gain, ce qui leur permettait de garder leur fiche immaculée. Colin White, Jordan Greenway et Jeremy Bracco avaient déjoué le gardien Connor Ingram. Ce dernier était le partant du Canada, mais a éventuellement perdu son poste au profit de Carter Hart. Chabot avait été l’unique marqueur de l’unifolié.

26 décembre 2015 – Défaite de 4 à 2

L’édition 2016 de Championnat n’a pas été très glorieuse pour le Canada, qui a notamment perdu deux de ses affrontements du tournoi préliminaire. L’un de ses revers est survenu contre l’équipe de l’Oncle Sam, et ce, en lever de rideau. C’est un but de Louie Belpedio avec moins de quatre minutes à faire au match qui a brisé une égalité de 2 à 2. Auston Matthews, Colin White et Zach Werenski ont tous amassé un but et une mention d’aide.