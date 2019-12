[PHOTOS] Quand les cadeaux de Noël québécois étaient fabriqués... à Lévis

À une certaine époque, les jouets que recevaient à Noël les enfants un peu partout au Québec étaient fabriqués non pas au pôle Nord ou en Chine, mais à Lévis, chez Albert Shaienks.

Cet entrepreneur menuisier se lance en affaires vers 1905. Il fabrique de l’ameublement pour la maison et les écoles ainsi que des portes et des lampes. Située sur la rue Guenette, en face de l’avenue Bégin, l’entreprise prend différentes formes jusqu’à sa fermeture après le décès de son propriétaire en 1927: Shaienks & Frère, La Cie Manufacturière de Lévis ltée et Canadian Woodworks.

Photo Société d’histoire de Lévis

Les jouets semblent avoir toujours fait partie de sa production, mais, en 1920, Albert Shaienks inaugure un agrandissement à l’arrière de ses locaux pour abriter une fabrique de jouets. Les journaux rapportent que la compagnie emploie alors 40 hommes et plusieurs femmes. Les premiers fabriquent les jouets de bois: toupies, arches de Noé, voiturettes, tricycles, trottinettes, traîneaux et mobilier pour enfants.

«Les articles en bois sont ordinairement découpés ou tournés, peinturés de couleurs vives et agrémentés de motifs lignés, puis finalement vernis», explique l’historien Michel Lessard dans Antiquités du Québec. De leur côté, les femmes se consacrent aux jouets en papier mâché. Il semblerait que les chevaux en papier mâché montés sur une plate-forme à roulettes ou à patins sont «un volet majeur» des activités de la compagnie. En vue de la période des Fêtes, les employées produisent chacune une quinzaine de têtes de chevaux par jour.

Photo Antiquités du Québec de Michel Lessard

Les jouets sont principalement vendus dans des magasins à Québec et à Montréal ainsi qu’en Abitibi et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais on en retrouve également en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Les ventes de jouets sont concentrées à l’automne, en vue de les offrir en cadeaux à Noël. En janvier, une fois les Fêtes passées, «les pièces manquées, les surplus de production et les retours de consignation» sont offerts aux orphelins de l'Institut Saint-Joseph-de-la-Délivrance, situé quelques rues plus loin.

Photo Antiquités du Québec de Michel Lessard

Bien des souvenirs de Noël et des sourires d’enfants provoqués par de magnifiques jouets en bois ont eu pour origine la fabrique d’Albert Shaienks au cœur du Vieux-Lévis.

Un texte de Pierre-Olivier Maheux, historien