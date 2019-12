Un brunch de Noël pour vaincre l’isolement à Québec

QUÉBEC | Près de 200 convives se sont rassemblés pour profiter du traditionnel déjeuner de Noël organisé par le refuge pour personnes en situation d’itinérance Lauberivière de Québec, mercredi matin.

Pour ces gens, «ça peut représenter un moment de répit, un moment de lumière dans une période pas toujours facile», a expliqué Catherine Bisson, responsable du volet Accueil-Femmes de Lauberivière.

Une trentaine de bénévoles étaient présents afin de cuisiner les repas offerts gratuitement. Un tirage de cadeaux et une mini-chorale ont donné un caractère festif à l’évènement.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, s’est joint à la partie, servant les convives durant toute la durée du brunch.

Malgré les dons et la générosité des gens de Québec durant le temps des fêtes – l'organisme a reçu près de 1000 dindes en dons quelques jours avant Noël – Lauberivière rappelle que les conditions de vie des personnes itinérantes à Québec sont difficiles.

«IL n’y a pas de période d’accalmie, a expliqué la responsable Laurianne Chabot. L’itinérance augmente à Québec, on a de la misère a palier aux besoins». À titre d'exemple, elle ajoute que les lits et chambres permettant d'héberger les personnes en situation d'itinérance sont pleins depuis près d’un an à Lauberivière.