27 janvier prochain: la cause d'Alexandre Bissonnette entendue en appel

Le 27 janvier prochain, alors que la communauté musulmane s’apprêtera à souligner le troisième anniversaire de la tuerie survenue à la grande mosquée de Québec, la Cour d’appel sera réunie pour entendre la cause d’Alexandre Bissonnette.

Le 8 février 2019, le juge François Huot scellait le triste sort de celui qui porte désormais le titre de «tueur de la mosquée».

Ce jour-là, Alexandre Bissonnette, qui a aujourd’hui 30 ans, était condamné à purger une peine de 40 ans de détention.

25 ans vs 50 ans

Cette peine, bien qu’elle constitue, selon les avocats de Bissonnette, «l’une des périodes les plus élevées au monde», est contestée par le ministère public, qui réclame plutôt une peine de 50 ans de prison avant que le tueur ne soit admissible à une libération conditionnelle.

La Couronne et le Procureur général du Québec jugent que le magistrat a commis «plusieurs erreurs de principe» et que la peine rendue ne reflète pas «la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité» de l’assassin.

Contrairement aux procureurs de l’État, les avocats de Bissonnette estiment que 25 ans d’emprisonnement minimum constitueraient déjà une peine «sévère» et sont d'avis que l’article 745.51, qui permet l’addition des périodes d’inadmissibilité avant une libération conditionnelle par blocs de 25 ans, est contraire aux valeurs canadiennes.

Selon le mémoire déposé par Me Charles-Olivier Gosselin et Me Jean-Claude Gingras, le juge, dans sa décision, a choisi de réécrire la loi afin de pouvoir infliger une peine de 40 ans à leur client.

«Il est bien établi que les tribunaux ne peuvent ajouter des mots à une disposition législative comme remède à l’inconstitutionnalité», ont-ils noté en ajoutant que la peine de 40 ans ne permet à leur client «aucune perspective de réinsertion sociale», puisque ce dernier ne pourra pas faire de demande de libération conditionnelle avant l’âge de 67 ans.

Six morts

Rappelons que Bissonnette, le soir du 29 janvier 2017, a tué par balle six fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de Québec.

En plus des six chefs de meurtre prémédité, Bissonnette s'est reconnu coupable d’avoir tenté de tuer 40 autres personnes, dont quatre enfants.

Exceptionnellement, pour cette audience, la Cour d’appel va siéger à la salle 4.01 du palais de justice de Québec pour permettre à l’ensemble des quelque 40 familles touchées par la tuerie d’assister à l’audition qui doit s'étendre sur deux jours.