CMJ: de héros à zéro

Au fil des années, le Championnat du monde de hockey junior (CMJ) a permis à plusieurs joueurs de faire rêver les partisans des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui les ont sélectionnés au repêchage.

Mais parfois, certains patineurs peuvent créer des attentes qu’ils sont tout simplement incapables d’atteindre. Voici cinq joueurs des dernières éditions du CMJ qui ont été excellents lors de celui-ci et qui n’ont pas réussi à reproduire leurs succès dans le circuit Bettman :

Olli Juolevi

En 2016, Olli Juolevi a grandement impressionné avec une récolte de neuf mentions d’aide en sept matchs avec la Finlande. Le défenseur a même été choisi sur l’équipe d’étoiles du prestigieux tournoi. Quelques mois plus tard, les Canucks de Vancouver en ont fait le cinquième choix au total. À ses deux participations suivantes au CMJ, Juolevi n’a récolté qu’un but et cinq aides en 11 parties.

Depuis son saut en Amérique du Nord lors de la campagne 2018-2019, le natif de Helsinki n’a jamais été capable de percer la formation des Canucks. Celui qui a été blessé plus souvent qu’à son tour a amassé deux filets et 20 aides pour 22 points en 41 rencontres avec les Comets d’Utica dans la Ligue américaine de hockey (LAH), et ce, sur deux saisons. Il y a également maintenu un différentiel de -23.

Curtis Lazar

En deux participations au tournoi international, Curtis Lazar a touché la cible huit fois et fourni huit mentions d’aide pour 16 points en 14 parties. Il y avait donc de très grandes attentes pour le premier choix (17e au total) des Sénateurs d’Ottawa en 2013. Après deux saisons plus que correctes, Lazar a sombré et a fini par être échangé aux Flames de Calgary. Le joueur de centre a connu un passage désastreux dans l’Ouest canadien, mais a tout de même été en mesure de convaincre les Sabres de Buffalo de lui donner une autre chance en 2019-2020. En huit parties avec eux, il a inscrit un but et joue présentement dans l’AHL.

Jesse Puljujarvi

Après son incroyable performance de cinq buts et 12 aides pour 17 points en sept affrontements avec la Finlande en 2016, Jesse Puljujarvi était vu par plusieurs comme le deuxième choix logique derrière un certain Auston Matthews au repêchage. Il aura finalement glissé au quatrième rang où Oilers d’Edmonton l’ont sélectionné. Depuis, il n’a jamais été capable de s’établir en Alberta. Cette saison, il a tout simplement décidé de ne pas jouer pour les Oilers. Après avoir vu sa demande de transaction lui être refusée, Puljujarvi a décidé de ne pas signer de nouveau contrat et d’évoluer dans la meilleure ligue de sa Finlande natale.

Aleksi Heponiemi

Décidément, les Finlandais ont la cote dans ce palmarès. Aleksi Heponiemi a été un choix de deuxième tour (40e au total) des Panthers de la Floride en 2017. Lors de la plus récente édition du CMJ, l’attaquant a fini à égalité au premier rang des pointeurs de la compétition avec neuf points (3-6). C’est cependant beaucoup plus difficile d’amasser des points au prochain niveau. Dans l’AHL avec les Thunderbirds de Springfield, il n’a toujours pas fait bouger les cordages et fourni huit aides. Disons qu’il ne cogne pas aux portes de la LNH.

Kieffer Bellows

Lors de la conquête de l’or des Américains en 2018, Kieffer Bellows a récolté neuf buts et une mention d’aide en sept affrontements. Cette année-là, il évoluait déjà dans la LAH, mais n’a pas été capable de monter au niveau suivant. En 2019-2020, il a amassé 12 points (9-3) en 30 matchs, mais neuf de ceux-ci ont été produits dans ses 11 dernières sorties. En début de saison, ses contre-performances lui ont même valu d’être envoyé dans les gradins à quelques occasions.