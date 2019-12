Des nouveaux et des vétérans pour défoncer l’année

À Place de l’Assemblée-Nationale, on retrouvera l’expérimentée Famille Painchaud, qui en a vu d’autres. Et à la place George-V, Loud Luxury vivra une première sortie extérieure en plein hiver au décompte du Nouvel An de l’événement Toboggan.

« Nous sommes un peu nerveux, parce qu’on n’a jamais fait ça, mais nous sommes aussi très excités. Je suis certain que ça va être fou », a lancé Andrew Fedyk, du duo canadien originaire de London en Ontario.Installé en Californie, Loud Luxury vivra un contraste qui risque d’être fort intéressant, lorsque les deux DJ monteront, à 23 h, sur les planches de la Scène Bell.

« J’espère que je vais avoir un bon manteau qui va pouvoir me garder au chaud. Les gens vont être là pour faire la fête et ça, ça va générer beaucoup de chaleur. Ça va bien aller », a-t-il poursuivi, lors d’un entretien téléphonique.

Souvenir du Festival d’été

Photo courtoisie, Vincent Ko

Joe Depace, qui complète le duo, précise que c’est à Québec, l’été dernier, lors du Festival d’été, sur les Plaines, que Loud Luxury a donné son plus gros concert de l’année. « On a vu la foule et c’était complètement fou. On a très hâte », a-t-il ajouté, précisant qu’il y aura foulards, gants et manteaux dans leurs valises.

Les membres du duo précisent qu’il y aura de l’inconnu dans cette soirée. « On a souvent fait des spectacles pour défoncer l’année, mais jamais à l’extérieur. Ça va être une première », a fait savoir Andrew Fedyk.

Loud Luxury mettra un terme, à Québec, à une année 2019 qui aura été, à tout point de vue, exceptionnelle.

Leur simple Body a obtenu 629 millions d’écoutes sur Spotify et il a été certifié diamant au Canada, grâce à plus de 800 000 téléchargements.

« C’est notre meilleure année jusqu’à maintenant. On a voyagé partout dans le monde et on a joué dans de grands festivals, comme au EDC à Las Vegas et à Lollapalooza à Chicago. Ce fut une année incroyable », a fait remarquer Joe Depace.

Sur la scène Traditionnelle, à la Place de l’Assemblée-Nationale, La Famille Painchaud se retrouvera, elle, en terrain connu.

Ça va être la huitième fois que le quatuor et ses invités défoncent l’année sous cette forme dans le Vieux-Québec.

« On a l’impression d’avoir affaire à du monde qui aime le sport extrême. Les gens sont déterminés. Ils viennent à cet événement pour fêter et on retrouve une joie de vivre à la vie et à la mort. On n’a pas encore joué une seule note et on sent toute l’effervescence. Le spectacle commence et ça décolle à plus 100. Ça répond et ça swigne », a laissé tomber le multi-instrumentiste Patrice Painchaud.

Les membres de la formation ont réussi, au fil des ans, à convaincre les organisateurs de mettre en place des cubicules de plexiglas, avec des ouvertures devant et derrière, pour chaque musicien, afin d’éviter de se retrouver dans des cages fermées.

Chaque cubicule est doté d’une soufflerie de construction afin d’envoyer de la chaleur. Ils ont essayé le tout lors d’une édition glaciale, il y a deux ans, et ça fonctionne. « On peut même ajuster le volume d’air chaud propulsé. On peut jouer en chemise à carreaux, comme si on était dans notre salon. Ça fait toute une différence. On se sent invincible », a-t-il précisé.

Patrice, Dominic et Kattialine Painchaud et Patrick Verret seront accompagnés, sur scène, par le batteur Alexandre Bouchard et l’accordéoniste Sabin Jacques.« Nous allons jouer les pièces traditionnelles du jour de l’An, les incontournables et insérer quelques surprises à travers tout ça », a lancé Patrice Painchaud.

Un décompte suivi de feux d’artifice multidirectionnels, lancés simultanément à Place George-V et Place de l’Assemblée-Nationale, soulignera le passage à 2020.

Ça commence samedi

L’événement Toboggan débutera samedi avec des DJ et des artistes hip-hop qui seront en vedette, tous les soirs, à la place George-V, jusqu’au 31 décembre. Un passeport est nécessaire pour assister aux spectacles payants présentés samedi, dimanche et lundi. Ceux du 31 sont gratuits.

Un village a été aménagé au parc de la Francophonie et il s’animera, tous les jours, à partir de 13 h et jusqu’à tard en soirée. La Grande Allée sera piétonnière, le 31 à partir de 13 h, de la rue Cour du Général Montcalm à la porte Saint-Louis.

PROGRAMMATION

Scène Bell Place George-V

28 décembre

Fafa Khan – 20 h 30

Zedd – 21 h 45

29 décembre

Domeno – 20 h 30

DVBBS – 21 h 45

30 décembre

Lary Kidd – 20 h 30

Schoolboy Q – 22 h

31 décembre

Haviah Mighty – 20 h 30

Sleepy Tom – 21 h 35

Loud Luxury – 23 h

Scène traditionnelle Place de l’Assemblée-Nationale

31 décembre