Équipe Canada junior: Joe Veleno veut rebondir

OSTRAVA, République tchèque | La transition entre le hockey junior et le hockey professionnel peut parfois s’avérer ardue. À 19 ans, l’attaquant québécois Joe Veleno est à même de le constater cette saison au sein du club-école des Red Wings de Detroit. Dans ce contexte, sa deuxième participation au Championnat du monde junior ne pouvait mieux tomber.

Veleno est l’un des cinq membres d’Équipe Canada junior (ÉCJ) de retour cette année après avoir vécu l’élimination crève-cœur en quarts de finale aux mains des Finlandais à Vancouver. Et à l’instar de l’attaquant des Coyotes de l’Arizona, Barrett Hayton, qui a été nommé capitaine, le natif de Kirland a été autorisé par l’organisation à laquelle il appartient à délaisser ses coéquipiers temporairement pour endosser l’uniforme à la feuille d’érable au rendez-vous annuel du temps des Fêtes.

En incluant la défaite avec ses compatriotes et celle subie par les Voltigeurs de Drummondville lors des plus récentes séries éliminatoires de la LHJMQ, Veleno n’a pas été gâté en 2019. Or, la nouvelle année qui cogne à nos portes pourrait bien effacer tous ses mauvais souvenirs.

«Je trouvais que c’était une autre opportunité pour gagner. L’an passé, ça n’a pas fini très bien pour nous et j’étais excité quand j’ai eu l’appel de Steve [Yzerman, directeur général des Red Wings]. Ce n’était pas vraiment le fun d’être dans cette chambre après le match contre la Finlande. Tout le monde était triste. Ce n’était pas un bon sentiment. À Drummondville, on avait une très bonne équipe, on a perdu contre Halifax en troisième ronde et j’espère commencer l’année sur le bon pied», a soutenu le patineur de 6 pi 1 po et 194 lb à quelques heures du match d’ouverture contre les États-Unis.

Faire le plein

Veleno ne s’en cache pas : ses premiers mois avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine ont mis à rude épreuve sa confiance alors qu’il a dû attendre sept matchs avant d’inscrire un premier point.

Pour un joueur habitué à noircir la feuille de pointage avec régularité depuis le début de sa carrière, il y avait de quoi en perdre la tête. En 29 matchs avec les Griffins, il revendique cinq buts et 12 points en plus d’afficher un différentiel de -22.

«Ça a été difficile les premiers mois. Ça a demandé un ajustement. Même maintenant, il y a des matchs où j’ai beaucoup de difficultés, mais il y a des vétérans qui m’aident beaucoup, même des plus jeunes qui sont passés par là aussi. J’ai bien joué dans les récents derniers matchs», a raconté le centre.

Comment explique-t-il son ratio qui est le pire de toute la Ligue américaine?

«Tu joues contre des gars qui ont joué pro depuis longtemps. Tu joues contre de bons joueurs qui ont beaucoup de talent et c’est plus dur de défendre contre eux. Les gars sont plus forts, ils sont plus intelligents défensivement et tu dois vraiment batailler pour ne pas te faire marquer», a répondu le Québécois.

N’empêche que Veleno entend bien profiter du tournoi pour refaire le plein de confiance en pivotant le premier trio avec Alexis Lafrenière et Nolan Foote. Il sera l’un des trois assistants avec ÉCJ.

«Je pense que ça peut m’amener de la confiance. À Grand Rapids, il y a des autres joueurs qui sont en avant de moi. Je suis l’un des plus jeunes et je n’ai pas trop d’opportunités comme j’en ici. Ici, je vais jouer de grosses minutes et je vais jouer dans toutes les situations. Pas que ce n’est pas ça à Grand Rapids, mais ils [les entraîneurs] se fient plus sur moi ici», a reconnu Veleno, ajoutant que la patinoire aux dimensions olympiques (61 m par 30 m) exige quelques ajustements.

Trio dangereux

Lafrenière et lui avaient partagé la même unité au camp estival avec Kirby Dach, qui est demeuré avec les Blackhawks de Chicago. En guise de prix de consolation, il y a toutefois pire que Foote, qui a été un choix de première ronde du Lightning de Tampa Bay au dernier repêchage.

«Foote complète bien notre ligne. C’est un gros bonhomme qui peut lancer la rondelle et qui peut aller dans les coins. C’est vraiment facile de jouer avec deux gars qui peuvent ajouter de l’attaque sur notre ligne. On est trois travailleurs, alors ça va bien aller.»