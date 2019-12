Justin Bieber de retour à Québec

Quatre ans après le premier spectacle de sa carrière à Québec, Justin Bieber sera de retour au Centre Vidéotron le 3 septembre 2020, dans le cadre d’une nouvelle tournée nord-américaine qui débutera en mai.

Le chanteur pop canadien a profité de la veille de Noël pour annoncer à la fois son retour sur scène et la sortie d’un nouvel opus au cours de la prochaine année, après une pause qui aura duré plus de deux ans.

Dans une courte vidéo publiée sur YouTube mardi, il a révélé que le premier extrait de son cinquième album, intitulé Yummy, sera lancé le 3 janvier.

«J’ai l’impression que cet album sera différent des précédents, simplement en raison de là où je suis rendu dans ma vie, a-t‐il confié. J’ai hâte de performer durant la tournée. Nous avons tous une histoire différente et j’ai hâte de partager la mienne. De tout ce que j’ai fait, c’est la musique que je préfère».

Une pause nécessaire

À l’été 2017, Justin Bieber avait subitement annulé la fin de sa tournée mondiale Purpose, expliquant sur les réseaux sociaux vouloir protéger sa santé physique et mentale. Dans un long message publié en septembre dernier, Bieber admettait avoir consommé des drogues dures à seulement 19 ans et avoir vécu difficilement sa célébrité à un si jeune âge.

«En tant qu’humains, nous sommes imparfaits. Mon passé, mes erreurs, tout ce que j’ai traversé. Je crois que je suis exactement là où je dois être et Dieu m’a placé là où il me veut», a-t-il dit dans sa plus récente vidéo, mardi.

La tournée d’arénas, qui comporte 45 dates pour l’instant, débutera le 14 mai à Seattle. Après des arrêts prévus à Las Vegas et Nashville, entre autres, il débarquera le 3 septembre à Québec ainsi que le 14 septembre à Montréal.