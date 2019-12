«La plaisanterie a assez duré», estime le fils d’André Gauthier

Autre Noël, autre coup dur pour André Gauthier et ses proches. L’homme d’affai­res du Saguenay a connu, mardi dernier, un autre revers devant la justice des Émirats arabes unis. Sa famille lance maintenant un cri du cœur à Ottawa.

Devant la cour, le géologue de 68 ans, accusé faussement de fraude, selon sa famille, a été trouvé non coupable de seulement 11 des 73 chefs d’accusation qui sont portés contre lui. Il demeure incarcéré à Dubaï et n’a plus les moyens de se défendre, d’après son entourage.

M. Gauthier a alors perdu tout espoir de revoir ses proches dans un avenir rapproché, lui qui n’a pas vu son fils et sa fille depuis les débuts de l’affaire, il y a quatre ans. Entre-temps, il est devenu grand-père et son propre père est décédé, souligne son fils Alexis Gauthier.

Pas informé

« André m’a appelé le soir du 24 décembre. Il n’était au courant de rien. Les avocats ne l’avaient pas appelé, personne ne l’avait mis au courant ! C’est moi qui lui ai annoncé ça. Il est sans mots, il capote, il ne comprend pas », rapporte-t-il.

« Les Noëls passent, les enfants grandissent », désespère-t-il.

Le tribunal aurait prétendu que les appels concernant les 62 autres chefs ont été déposés au-delà du délai imparti. Pourtant, toutes les accusations seraient, en réalité, liées au même crime présumé, ce qui fait dire à Alexis Gauthier que la décision de la cour n’a pas de sens.

La famille du détenu refuse de se contenter des services consulaires canadiens et estime qu’il est temps que le bureau du premier ministre pose un geste fort pour l’appuyer.

Trudeau interpellé

« On veut une intervention politique, pas gouvernementale. On veut que M. Trudeau parle à son homologue là-bas et lui dise que la plaisanterie a assez duré », demande Alexis Gauthier.

En 2015, André Gauthier aurait dénoncé une fraude d’une ampleur considérable au sein de l’entreprise aurifère dans laquelle il était actionnaire. Finalement, c’est lui qui s’est retrouvé accusé par la justice, soutient sa famille.

« Pour l’instant, on attend la fin du congé des Fêtes et que le gouvernement retrouve tous ses effectifs pour mettre une stratégie en place. Étant donné qu’il [André Gauthier] a été acquitté de 11 chefs d’accusation, il y a probablement un recours ou quelque chose à faire », espère son fils.

— Avec l’Agence QMI