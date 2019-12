[BALADO] Voici des moments marquants de la politique américaine en 2019

L’animateur Mario Dumont a reçu le journaliste Normand Lester et le spécialiste de politique américaine, Luc Laliberté, lors d’un podcast QUB radio sur la dernière année de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Voici selon eux, les moments marquants de la politique américaine pour l’année 2019.

En avril 2019, le procureur spécial Robert Mueller, responsable de l’enquête russe, a affirmé dans son rapport ne pas être «en mesure» d’exonérer le président américain Donald Trump concernant les soupçons d’entrave à la justice.

«C’est un rapport de près de 400 pages, puis, effectivement, il y a des choses là-dedans qui sont incontournables et qui montrent qu’il y a eu, effectivement, de l’ingérence des Russes dans la campagne présidentielle de 2016, et que l’ingérence russe visait à favoriser Donald Trump, à nuire à Hillary Clinton. Ça, c’est exposé sur des dizaines et des dizaines de pages», a observé le journaliste Normand Lester lors du balado de QUB radio sur la politique américaine en 2019, animé par Mario Dumont.

Le rapport Mueller nous apprenait également que certains membres de l’entourage de Donald Trump avaient rencontré des Russes en juin 2016, dans l’espoir qu’ils donnent un coup de main à sa campagne.

«Des gens de l’entourage de Trump étaient directement impliqués, mais il [Robert Mueller] affirme qu’il en reste là, qu’il reste à faire le lien entre l’entourage de Trump et Donald Trump lui-même», a laissé tomber M. Lester.

«Ce qui a surpris tout le monde, c’est que l’enquêteur spécial Mueller, a dit: “Bien, voilà, ça ne relève pas de mon mandat, d’identifier directement Donald Trump comme étant responsable de tout cela”», a-t-il ajouté.

Abou Bakr al-Baghdadi

Parmi les autres moments marquants de l’année 2019 sur le plan de la politique américaine, le chef du groupe État islamique (ÉI), Abou Bakr al-Baghdadi, a été tué dans une opération américaine en Syrie.

Selon M. Lester, ce fut un «coup psychologique énorme pour tous les djihadistes».

«Comme avant lui Ben Laden, c’était le héros de tout ce monde-là. Et là, bien sûr, toute l’organisation, actuellement, est sur place. Il y a encore des milliers de combattants en Syrie et sur la frontière avec l’Irak, mais, actuellement, ils sont en état de réorganisation, et c’est sûr qu’ils sont temporairement déstabilisés. Mais le djihadisme, la haine de l’Occident, tout ça, c’est toujours là.»

L’économie américaine

Invité à analyser la liste des moments forts de l’année pour le président Donald Trump, le spécialiste de politique américaine Luc Laliberté a expliqué que le contexte économique actuel est «favorable» à Trump en vue de l’élection présidentielle de 2020, mais que ses chances de réélection, bien que «réelles», sont «faibles».

«C’est étonnant que M. Trump, dans un contexte économique favorable, se contente encore – ou croupisse autour – de 42 ou 43%. Pour lui, c’est rassurant, parce que sa base est toujours là, donc ses chances de réélection sont réelles, mais, en même temps, ça signifie que ça ne parvient pas à convaincre ceux qui sont dégoûtés ou déçus d’un certain nombre de décisions de l’administration.»

Selon M. Laliberté, «c’est très rare qu’un président se retrouve avec une économie favorable et que ses chances de réélection soient aussi faibles. Elles sont là, elles sont réelles, mais faibles».

«Si je suis un partisan de M. Trump, il fait exactement ce qu’il m’avait promis. Il parle fort, il met son poing sur la table, il m’a nommé, si je suis un partisan, il a nommé deux juges à la Cour suprême qui risquent d’influencer les décisions du côté des conservateurs pour les, quoi? 20, 25 peut-être 30 prochaines années, et l’économie va bien. Donc, dans l’ensemble je ne vois pas de situation dramatique si je suis un partisan du président», a-t-il ajouté.