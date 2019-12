Le Noël vert aurait stimulé les ventes

La température clémente et l’absence de neige durant l’Après-Noël de jeudi auraient favorisé le fort achalandage de clients dans les magasins.

« Qu’on ne pense pas que l’Après-Noël diminue [en popularité]. Il y a eu un regain de vie inhabituel cette année », lance Benoit Duguay, professeur à l’école des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.

Contrairement à la journée plus tranquille qu’il avait prévue jeudi, l’expert en comportement du consommateur a constaté, à son grand étonnement, que les gens attendaient coude à coude dans plusieurs commerces de Montréal.

« Les consommateurs sont émotifs. Le fait qu’il n’y avait pas de neige à Noël cette année a beaucoup affecté [la situation], analyse M. Duguay. Les activités extérieures que les gens prévoient normalement au lendemain des réunions familiales étaient inaccessibles. »

Photo courtoisie, Nathalie St-Pierre

« Même si les gens sont endettés, force est d’admettre que tout le monde se promenait avec des sacs d’achats à la main jeudi », poursuit-il.

Un mal nécessaire

Pour Myriam Ertz, professeure en sciences économiques et administratives à l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Après-Noël est un mal nécessaire, malgré ses critiques de surconsommation.

« L’étalement des rabais sur divers événements, comme les soldes d’Après-Noël, le Vendredi fou et le Cyberlundi, tire les prix vers le bas. C’est bon pour maintenir la croissance et pour les consommateurs, calcule-t-elle. Cependant, ceux-ci n’en profitent pas pour économiser, mais s’endettent plus. »

Selon l’experte en consommation responsable, les gens « ne savent même pas s’ils ont vraiment économisé » lors de telles occasions.

Elle souhaite néanmoins que ces derniers se responsabilisent davantage à propos de leur consommation de produits électroniques, surtout qu’ils tendent désormais à le faire pour l’alimentation et les vêtements.

« Les gens n’y sont pas encore conscientisés. On peut croire que ça viendra », conclut-elle.