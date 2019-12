Les États-Unis se dotent du numéro 988 pour la prévention du suicide

D’ici la fin de 2021, aux États-Unis, un numéro de téléphone court, le 988, permettra à la population de joindre rapidement des ressources en prévention du suicide.

Son fonctionnement sera semblable à celui du 911 et la ligne sera accessible partout au pays.

La Federal Communications Commission (FCC, l’équivalent américain du CRTC) a approuvé récemment un projet visant à rediriger toute personne qui compose le 988 vers la National Suicide Prevention Lifeline, selon ce que rapporte le site ARS Technica.

Cette initiative découle d’une loi adoptée l’an dernier par le Congrès américain pour demander à la FCC d’examiner la possibilité de mettre en place un code à trois chiffres pour joindre une ligne directe nationale en prévention du suicide et en santé mentale.

«Le 988 fait écho au 911, que nous connaissons tous comme un numéro d’urgence, et nous pensons qu’un tel numéro à trois chiffres va faciliter l’accès à des ressources de prévention du suicide. Cela va aussi aider à atténuer les tabous entourant le suicide et les problèmes de santé mentale et, ultimement, va permettre de sauver des vies», a affirmé le président de la FCC, Ajit Pai, d’après ARS Technica.

Au Canada

Pour l’instant, rien n’indique que le 988 pourrait être implanté au Canada.

À l’échelle du pays, il est possible de composer le 1 833 456-4566 afin d’avoir accès à des ressources en prévention du suicide. Au Québec, le numéro est le 1 866 277-3553, soit le 1-866 APPELLE.

En 2006, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rejeté une demande de l’Association canadienne pour la prévention du suicide qui souhaitait que le 511 soit désigné numéro d’urgence pour joindre des ressources en prévention du suicide.

Le CRTC expliquait entre autres craindre que le service soit confondu avec celui du 211, qui permet d’obtenir de l’information sur les services sociaux et de santé gouvernementaux et communautaires.