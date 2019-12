Quoi faire quand on pense qu’on a raté sa vie?

J’ai 55 ans, je vis seul et je n’ai jamais eu de vraie vie en société. Vu mes piètres relations amoureuses avec les femmes, je me suis longtemps demandé si je n’étais pas gai? Mais mes essais de ce côté ont été loin d’être concluants.

J’ai fait une carrière correcte tout en n’aimant pas mon travail de fonctionnaire. La routine fut mon lot quotidien, car à en croire mes parents, c’était tout ce que je méritais. Il est vrai que je n’ai jamais eu de grandes ambitions. Jeune j’étais le rejet de la famille et ça m’a collé à la peau.

Mes frères et sœurs ont fondé des familles, alors que moi je préférais butiner en attendant la femme idéale. Je me suis tenu à distance des miens pour ne pas souffrir l’éternelle comparaison que mes parents faisaient entre ma vie et la leur. Ils avaient tous réussi, et moi je végétais dans une existence de célibataire endurci à la carrière douteuse.

Le décès de mes parents m’a encore plus éloigné des miens. Je ne me sentais aucune affinité avec eux et c’était réciproque. Rendu à presque 60 ans, pas très loin de ma retraite, je me rends compte à quel point je suisseul, par ma faute, et à quel point j’ai tout raté.

Le peu d’amis que j’ai ne me permet pas de dire que je suis bien entouré pour vieillir, et entre vous et moi, je suis vieux depuis tellement longtemps, que je doute d’avoir déjà eu une jeunesse.

Anonyme

Je ne sais pas trop ce que vous attendez de moi, mais je vais risquer une proposition : avez-vous envie de changer quelque chose à votre vie? Souhaitez-vous lui donner un souffle d’air pur pour le dernier droit que vous avez à parcourir? Lequel peut être long et mériterait d’être vécu, sinon dans la joie, du moins dans un certain élan de vie, plutôt que dans la morosité qui a teinté tout le reste?

À défaut d’avoir développé vos capacités en relations humaines, pourquoi ne pas vous atteler à développer vos capacités à aller vers une certaine spiritualité génératrice de paix? Vous pourriez le faire par des lectures, ou encore plus efficacement par une thérapie qui vous permettrait de vous libérer d’un passé qui me semble avoir été toxique? Qu’est-ce que vous en dites? J’apprécierais savoir comment vous avez reçu ma proposition.