Un « père Noël » fait des heureux à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Un mystérieux donateur a mis un peu de joie dans le bas de Noël d'une famille de sinistrés des inondations du printemps dernier à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

La famille Huppé-Gignac de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a eu deux belles surprises à la veille de Noël. D’abord, un inconnu est venu leur porter des cadeaux début décembre.

« Un homme d’un certain âge est venu nous porter un sac de cadeaux emballés sans nous dire de qui cela venait », lance Julie Gignac de la 22e Avenue. Ils ont reçu le mandat de les ouvrir à des dates précises. Jeux de sociétés, cadeaux pour le chien et poupée ont fait leur bonheur.



Lorsque la digue a cédé le 27 avril dernier, les parents de 4 jeunes femmes de la municipalité des Laurentides étaient en route pour un vin-fromage chez une amie de jeunesse à Saint-Eustache.

C’est leur fille, MarieLou Huppé-Gignac, 16 ans, qui les a averti de ce qui se passait.

« Maman, il faudrait que tu reviennes à la maison. Tous les voisins sont dehors et on dirait l’apocalypse », lui-a-t-elle dit.



Mme Gignac et son conjoint Jean-Pierre Huppé ont alors pris le chemin du retour.



Les membres de la famille se sont battus pour évacuer l’eau sans succès.



Tout le sous-sol de leur maison qu’il possédait depuis 1995 a été inondé. Ils ont eu entre 40 000 et 50 000 $ de pertes incluant des biens qu’ils avaient au sous-sol.

Leur dossier n’est toujours pas réglé au ministère de la Sécurité publique. Ils ont reçu un premier versement de 10 000 $ en plus d’un versement de 20 000 $ de leur compagnie d’assurance.

« On a travaillé sans arrêt pour refaire le sous-sol et se remettre de cette inondation », explique la professeure du primaire de 49 ans.



Dons anonymes

La deuxième surprise est venue de la multinationale de ski Elan. Comme la famille Gignac-Huppé sont de grands amateurs de ce sport et qu’ils avaient perdu leurs bottes, un de leur ami a écrit à la compagnie pour expliquer leur histoire.



Au siège social en Slovénie ainsi que la division canadienne de l'entreprise ont promis de l’équipement à chacun des membres de la famille pour l’actuelle saison.

« Les gens du siège social en Europe étaient au courant. Ils ont vu les images de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en avril dernier », conclut Julie Gignac.