BOUCHER, Jean-Marie



Au CHSLD de Sainte-Croix de Lotbinière, le 22 décembre 2019, à l'âge de 87 ans et cinq mois, est décédé monsieur Jean-Marie Boucher. Il était l'époux de madame Florence Dubois et le fils de feu madame Marie-Ange Lévesque et de feu monsieur Philémon Boucher. Il était natif et résidait à Saint-Apollinaire. La famille vous accueillera pour les condoléances en présence des cendresà compter de 9h jusqu'à 11h,L'inhumation des cendres se tiendra ultérieurement en toute intimité au Columbarium Harmonia à Saint-Apollinaire. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Florence, ses filles: Carole (Guy Croteau), France (Jean-Marc Coulombe) et Nathalie (Dany Roy) ainsi que ses petits-enfants : Natalia et Olessa; Il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Gérard (feu Simone Côté), feu Simone, feu Marielle (feu Edgar Asselin), feu Roland (feu Marie-Paule Poulin), feu Rita (feu Jean-Paul Bédard), Judith (feu Ronald Lacerte), feu Raymond (Denise Carrier), feu Thérèse (feu Roland Fortier, feu Adrien Hains), Fernande (feu Raymond Genest), Fernand (Marie-Paule Bergeron), Yvon (Lucille Vézina), feu André, Denise (Marcel Roger), Madeleine (Jean-Claude Roger), Monique (Jean-Claude Bureau), Marcel (Yolande Bédard); Sont également affectés par son décès ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois : feu Maurice (Fleurette Boucher), feu Marie-Claire (feu Wilfrid Moreau, feu Marcel Robitaille), Lucienne (Léonard Mckaig), Simone (Maurice Moreau), Estelle, Denise, Noëlla (Louis Tessier), Yvonne (Gaston Lamontagne), Rolland (Ginette Dion), Robert (Laureen Dournovo), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille adresse de profonds remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Croix de Lotbinière, pour leur grand dévouement et l'expression de leur chaleur humaine. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer (Région Chaudière-Appalaches) sise au 730, avenue Taniata, local 110, Lévis (Québec) G6Z 2C5. www.alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.