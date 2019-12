DUFOUR, Odile



À l’Hôpital de La Malbaie, le 18 décembre, à l’âge de 80 ans et 6 mois, est décédée madame Odile Dufour, épouse de feu monsieur Henri-Paul Imbeault, fille de feu monsieur Joseph Dufour et de feu madame Mary Rochefort. Elle demeurait à Baie-Ste-Catherine. Elle a été confiée à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne.. Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 11h00. L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Dufour laisse dans le deuil ses enfants: André (Cathy Poitras), Hélène (Brigitte Fillion) et Martin (Mélanie Savard); ses petits-enfants: Alexandre, Sarah, Audrey et David; ses frères et sœurs: Angéline (feu Conrad Lapointe), Antonio, Bertrand (Ninon Brisson), Denyse (feu Jean-Baptiste Boulianne), ses belles-soeurs de la famille Dufour: Louisette Savard et Aline Morneau; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Léda (Sylvio Forbes), Albert, Irène (Lucien Ouellet), Léonidas, Charles-Henri et Gilbert; sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Imbeault: Lucienne (Jean-Paul Turcotte) et Jean-Charles. La famille tient à remercier chaleureusement Odette Ouellet pour son accompagnement durant ses dernières années et le personnel de l’Hôpital de La Malbaie dont le docteur Myriam Landry pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la