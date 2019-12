CARON, Jean-Paul



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 6 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Caron, époux de madame Charlotte Renaud, fils de feu madame Bernadette Kirouac et de feu monsieur Léonce Caron. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur Jacqueline, sa belle-sœur Thérèse Renaud (feu Raymond Létourneau), sa filleule Micheline Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: André (Dolores Gomez), Claude (Gertrude Bourgault), Madeleine, Marcelle, Gilberte; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud: Françoise (Jean-Baptiste Verret), Simone (Albert Beaucaire), Robert (Estelle Paquet), Maurice (Simone Vermette), Madeleine (Mathieu Auclair), Germain (Jeannette Rhéaume, Laval (Gabrielle Belleau), Marcel (Germaine Cinq-Mars), Denise (Robert Auclair). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St Antoine particulièrement ceux du 4ième C pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québectéléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.