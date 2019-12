TREMBLAY, Rachel Laverdière



Au centre d'hébergement du Fargy, le 17 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Rachel Laverdière, épouse de feu Jean-Charles Tremblay. Fille de feu Albert Laverdière et de feu Alexina Bouffard, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Marielle Curodeau), Gilles, Yves (Madeleine Genest) et Michel; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Morille Dion), feu Jeanne (feu Patrick Laverdière), feu Laurette (feu Lionel Gaumond), Georgette (feu Claude Guay), feu Georges (Jeannine Goulet), Raymonde (Guy Falardeau), feu Denise (feu Maurice Patry), Suzanne (feu Laval Gosselin), feu Albert (Micheline Sanschagrin); ainsi que ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Tremblay: feu Vianney (feu Rita Gravel) et feu Henri. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 8h30 à 10h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du centre d'hébergement du Fargy pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Laverdière ainsi que son amie: Thérèse et sa petite-fille: Geneviève qui ont été très présentes. Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin (centre d'hébergement du Fargy) (2135 Rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, QC G1C 1Z2). Pour rendre hommage à Mme Laverdière, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com