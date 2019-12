GAGNON, Jean-Pierre



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 18 décembre 2019, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Gagnon, époux de madame Ginette Gagnon, fils de feu madame Marie-Blanche Goulet et de feu monsieur Arthur Gagnon. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Ginette, ses sœurs: Françoise (feu Maurice Pouliot), Thérèse (Jacques Goulet) et Suzanne (feu Armand Fantini); ses neveux et nièces: Jacques Pouliot (Renelle Rousseau), Sylvie Pouliot (Michel Laplante), Nicole Goulet (Luc Doyon), Diane Goulet (Bernard St-Laurent), Lucie Fantini (Alain Leblanc) et sa filleule Louise Fantini; une grande amie Laurence Fournier, ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres ami(e)s. Des remerciements spéciaux s'adressent au personnel médical et aux préposés du centre d'hébergement du Faubourg pour leur dévouement, leur écoute et leur soutien qui furent si précieux dans les moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Noël du Bonheur, téléphone : 418 687-6635, site web : www.noeldubonheur.com. Des formulaires seront disponibles sur place.