BISSON, Pierrette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 décembre 2019, à l'âge de 81 ans 8 mois, est décédée dame Pierrette Bisson. Née à Québec, le 24 avril 1938, elle était la fille de feu dame Gabrielle Dostie et de feu monsieur Justin Bisson. Elle demeurait à Québec, Vanier (arr. des Rivières). Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles le jour même à 14 h 30. Outre son conjoint Claude Dubé, madame Bisson laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Danielle), Richard (Danielle), Donald, Lynda, Marie-Chantale (Stéphane), Carole Vézina (Claude) qu'elle considérait comme sa fille; ses petits-enfants : Vanessa (Frédéric), Anne-Marie (Charles), Marc-André (Vanessa), Jean-Sébastien, Jovan et sa conjointe, Tatiana, Jonathan, Fanny, Roxann (Samuel), Alexandre (Emmanuelle); ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Benjamin et Dominic; les enfants de son conjoint : Éric, Michel et Manon; les membres de la famille Dubé ainsi que plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Daniel. Un merci spécial à Carole pour son amour, son dévouement et sa grande présence durant les moments difficiles. Merci à tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084. Les Funérailles sont sous la direction de :