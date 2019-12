LEBEL, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 décembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Francine Lebel, épouse de monsieur Jacques Mecteau. Elle était la fille de feu dame Anita Murray et de feu monsieur Léo Lebel. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques, sa fille Nathalie (Carl Fortin) ainsi que sa petite-fille adorée Maude. Elle était la sœur de: feu Jean-Pierre, feu Marie-Claude (Denis Martin) et feu Yvan (feu Chantal Vézina).Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Lise Mecteau (Feu Michel Lirette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc), G2J 1B8 , Tél. : 418-682-6387.