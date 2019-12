GAGNON, Gérard



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Gagnon, époux de dame Florence Blais, fils de feu dame Laura Levesque et de feu monsieur Wilfrid Gagnon. Il demeurait à Loretteville.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 16h et seraLes cendres seront déposées au columbarium de Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles : Manon (Luc Ouellet), Martine (Stéphane Richard); ses petits-fils : Kevin et Andy; son frère : Joseph Gagnon, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Mira Inc. 1820 Rang Nord-Ouest Sainte-Madeleine QC J0H 1S0, téléphone : (450) 795-3725, télécopieur : (450) 795-3789, courriel : info@mira.ca, site Internet : www.mira.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.