DUBÉ FORTIN, Pierrette



À la Maison du Fleuve du Centre d'hébergement Saint-Eugène de L'Islet le 21 décembre 2019, est décédée à l'âge de 87 ans et 11 mois, madame Pierrette Dubé épouse de feu monsieur Robert Fortin. Fille de feu dame Léda Coulombe et de feu monsieur Gatien Dubé, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marcel, Pierre (Bernadette Bernier), Sylvie (Germain Bernier), Michel, Daniel (Andrée Fortin); ses petits-enfants : Julie (François Couillard), Isabelle (Daniel Gélinas), Dave, Mathieu, Alexandre (Rosalie Chabot Pelchat) et Roxanne; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Annabelle et Hubert. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Émilius, feu Simone (feu François Cloutier), feu Paul-Henri (feu Rose-Aimée Gauthier), feu Roger (feu Carmen Bisson), feu Valère (Thérèse Moreau), Gemma (feu Gérard St-Hiliaire), Yvette (feu Léofred Tondreau), feu Jean-Yves (Françoise Bernier), Denise (feu Robert Dubé), Laura (Raynald Fortin), Guy (Huguette Lachance) et Claude (Jacqueline Normand); de la famille Fortin : feu Gabriel (feu Rose-Aimée Poitras), feu Annette (feu Léo Bernier), Lucette (feu Roger Lord), Élianne " Lili " (feu Philippe Normand) et Olivette (feu André Bérubé). Sont également affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Maison du Fleuve, et plus particulièrement aux préposées et infirmières auxiliaires pour leur dévouement et leurs bons soins. Remerciements et gratitude à Claire Cloutier pour sa disponibilité à chaque semaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Cyrille, 291, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) G0R 2W0, à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Fondation CERVO (pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer), 2601 Chemin de la Canardière, Québec, QC G1J 2G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aule dimanche 29 décembre 2019 de 14h à 16h30 (veuillez noter qu'il n'y aura pas d'ouverture en soirée); le lundi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial " à l'ombre du clocher ". La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire