RENAUD, Guy



À l'Hôpital Laval de Québec, le 18 décembre 2019, à l'âge de 70 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Guy Renaud, époux de Mme Michèle Gravel. Fils de feu Fernand Renaud et de feu Adèle Côté, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères: feu Jean, Jacques (Céline Durand), Paul (Lucie Lefrançois) et Pierre (Josée Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gravel: Léonce (Lucille Chamberland), feu Renée-Jeanne (Jacquelin Robitaille (Colette Gosselin)), Jean-Guy (Nicole Moore), Huguette, feu Robert (Clémence Robitaille), Alain (feu Charlotte Proulx) et feu Pierre ainsi que sa filleule: Mélissa Renaud (Michaël Parent). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 10h à 11h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Renaud. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3) Pour rendre hommage à M. Renaud, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.