BOUCHARD, Rosanne Moreau



Le 17 décembre 2019, entourée de l'amour de sa famille au CISSS de la Gaspésie - Hôtel-Dieu de Gaspé, est décédée dame Rosanne Bouchard née Moreau. Après avoir semé infiniment de bonheur et d'amour autour d'elle, notre douce et généreuse maman est partie rejoindre son époux adoré, monsieur Noel Bouchard (

). Madame Rosanne Bouchard laisse pour la pleurer ses enfants: Camil (Arlyne Aspirault), Rosanne (Rolland Bélanger), Jeanne (Donald Dupuis), Réjean (Marlyn Roberts), Fernand (Mylène Cassivi), André (Sylvia Fournier), Louise (Michel Quintal), Noel, Maria (Pierre-Marie Synnott), Diane (Donald Synnott), Lise, Lisette (Daniel Grenier), Stéphane (Danielle Doiron); 24 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants et un 25ième à naître en mai, sa soeur Thérèse, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en lale vendredi 3 janvier 2020 de 19 h à 22 h.Le jour des funérailles, le salon ouvrira ses portes de 9 h à 10 h 45. Un merci spécial est adressé aux employés et résidents du Manoir St-Augustin et aux employés du Centre hospitalier de Gaspé pour leur professionnalisme. Un merci est adressé au Dr Gebella et Dre Landry pour leur compréhension. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. La direction des funérailles a été confiée à laLa direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et la remercient pour sa confiance.